Овчинский: в Новой Москве по реновации строят дом почти на 270 квартир

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Краснопахорском районе в Новой Москве по программе реновации строят дом 269 квартир, общая площадь комплекса из двух корпусов составит почти 24 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В доме предусмотрели 269 квартир с готовой улучшенной отделкой, включая пять квартир, адаптированных для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 16 тысяч квадратных метров. В пешей доступности расположены школа и детский сад, а также медучреждения для детей и взрослых. Сейчас на строительной площадке ведется устройство монолитных конструкций подземной части", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.

Как уточняется в сообщении, новостройка по программе реновации появится в Троицком округе недалеко от усадьбы Михайловское, по адресу: поселок Шишкин Лес, земельный участок 5. Во дворе жилкомплекса обустроят детскую и спортплощадку, а также зону отдыха с качелями.