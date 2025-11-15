Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Новой Москве по реновации строят дом почти на 270 квартир - РИА Новости, 15.11.2025
11:07 15.11.2025
Овчинский: в Новой Москве по реновации строят дом почти на 270 квартир
Овчинский: в Новой Москве по реновации строят дом почти на 270 квартир - РИА Новости, 15.11.2025
Овчинский: в Новой Москве по реновации строят дом почти на 270 квартир
В Краснопахорском районе в Новой Москве по программе реновации строят дом 269 квартир, общая площадь комплекса из двух корпусов составит почти 24 тысячи... РИА Новости, 15.11.2025
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Новой Москве по реновации строят дом почти на 270 квартир

Овчинский: в Краснопахорском районе по реновации строят дом почти на 270 квартир

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Краснопахорском районе в Новой Москве по программе реновации строят дом 269 квартир, общая площадь комплекса из двух корпусов составит почти 24 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В доме предусмотрели 269 квартир с готовой улучшенной отделкой, включая пять квартир, адаптированных для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 16 тысяч квадратных метров. В пешей доступности расположены школа и детский сад, а также медучреждения для детей и взрослых. Сейчас на строительной площадке ведется устройство монолитных конструкций подземной части", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как уточняется в сообщении, новостройка по программе реновации появится в Троицком округе недалеко от усадьбы Михайловское, по адресу: поселок Шишкин Лес, земельный участок 5. Во дворе жилкомплекса обустроят детскую и спортплощадку, а также зону отдыха с качелями.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.
 
Москва
Владислав Овчинский
Градостроительный комплекс Москвы
Департамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
