Проект "Освобождение" стал лауреатом премии "Голос истории"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Проект "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" стал лауреатом Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодежи "Голос истории" в номинации "Лучший музейный или выставочный проект", сообщил оргкомитет премии.

Проект основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", и объединил в себе три важные исторические темы: "Освобождение территорий СССР", "Освобождение и восстановление Восточной Европы в 1944-1945 годах" и "Подвиг советского тыла в 1941-1945 годах". В него вошли фотовыставки, пресс-конференции, видеомосты, фотоленты, подкаст, видео, викторины и текстовые материалы.

Выставки в рамках проекта прошли в 25 регионах России, трех регионах Республики Беларусь, а также в Польше, Франции и США. Охват каждого информационного материала проекта в интернете составил не менее трех миллионов человек.

"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке".

Премия "Голос истории", организованная АНО "Герои Отечества", — первый в России проект, объединяющий лучшие практики изучения, сохранения и популяризации исторического наследия среди детей и молодежи. В дебютном сезоне на участие было подано 1775 заявок из 84 регионов России, а также из Туниса, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

« "Всероссийская премия "Голос истории" открыла новые имена тех, кто умеет говорить с молодежью на языке прошлого, делая его понятным, живым и захватывающим. Мы гордимся нашими лауреатами и участниками премии, ведь именно они не просто рассказывают исторические факты, а зажигают искру любознательности, пробуждают чувство гордости за свою страну и формируют ответственное отношение к её наследию у детей и молодежи", — рассказал генеральный директор АНО "Герои Отечества", секретарь оргкомитета премии Владислав Курбатов.

По итогам экспертной оценки лауреатами стали 29 проектов и участников в 11 номинациях. Среди них общественные организации, учителя, молодые исследователи, авторы образовательных инициатив, лидеры школьных и студенческих сообществ из 17 субъектов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

27 и 28 ноября лауреатов ждет насыщенная деловая и культурная программа в Москве. Они посетят музеи и экскурсии, примут участие во встречах с государственными деятелями и известными историками. Имена победителей премии будут объявлены 28 ноября на торжественной церемонии.