Проект "Освобождение" стал лауреатом премии "Голос истории"
17:42 15.11.2025
Проект "Освобождение" стал лауреатом премии "Голос истории"
Проект "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" стал лауреатом Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодежи "Голос истории" РИА Новости, 15.11.2025
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, россия, президентский фонд культурных инициатив, российское историческое общество, великая отечественная война (1941-1945), освобождение. мир народам, освобождение. путь к победе, социальный навигатор
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Проект "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" стал лауреатом Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодежи "Голос истории" в номинации "Лучший музейный или выставочный проект", сообщил оргкомитет премии.
Проект основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро, правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня", и объединил в себе три важные исторические темы: "Освобождение территорий СССР", "Освобождение и восстановление Восточной Европы в 1944-1945 годах" и "Подвиг советского тыла в 1941-1945 годах". В него вошли фотовыставки, пресс-конференции, видеомосты, фотоленты, подкаст, видео, викторины и текстовые материалы.
Выставки в рамках проекта прошли в 25 регионах России, трех регионах Республики Беларусь, а также в Польше, Франции и США. Охват каждого информационного материала проекта в интернете составил не менее трех миллионов человек.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке".
Проект Освобождение. Путь к Победе получил премию Корпоративный музей - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Проект "Освобождение. Путь к Победе" получил премию "Корпоративный музей"
13 ноября, 16:47
Премия "Голос истории", организованная АНО "Герои Отечества", — первый в России проект, объединяющий лучшие практики изучения, сохранения и популяризации исторического наследия среди детей и молодежи. В дебютном сезоне на участие было подано 1775 заявок из 84 регионов России, а также из Туниса, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.
«
"Всероссийская премия "Голос истории" открыла новые имена тех, кто умеет говорить с молодежью на языке прошлого, делая его понятным, живым и захватывающим. Мы гордимся нашими лауреатами и участниками премии, ведь именно они не просто рассказывают исторические факты, а зажигают искру любознательности, пробуждают чувство гордости за свою страну и формируют ответственное отношение к её наследию у детей и молодежи", — рассказал генеральный директор АНО "Герои Отечества", секретарь оргкомитета премии Владислав Курбатов.
По итогам экспертной оценки лауреатами стали 29 проектов и участников в 11 номинациях. Среди них общественные организации, учителя, молодые исследователи, авторы образовательных инициатив, лидеры школьных и студенческих сообществ из 17 субъектов Российской Федерации и Республики Узбекистан.
27 и 28 ноября лауреатов ждет насыщенная деловая и культурная программа в Москве. Они посетят музеи и экскурсии, примут участие во встречах с государственными деятелями и известными историками. Имена победителей премии будут объявлены 28 ноября на торжественной церемонии.
Организатор премии – АНО "Герои Отечества" при грантовой поддержке "Движения Первых". Партнерами премии выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Роспатриотцентр, "Социальный навигатор" Международной медиагруппы "Россия сегодня", федеральные музеи.
 
