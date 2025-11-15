Модернизация системы уличного освещения продолжается в ЗАО столицы

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают модернизацию системы уличного освещения на западе города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают модернизацию системы уличного освещения на западе столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы ведутся во дворах, на детских площадках, в спортивных и пешеходных зонах. Специалисты устанавливают оборудование отечественного производства.

Больше всего установок наружного освещения появилось в Ново-Переделкине (146 опор, 162 светильника), Очаково-Матвеевском (137 опор, 145 светильников) и Кунцеве (105 опор, 110 светильников), добавляется в сообщении.