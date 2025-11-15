Рейтинг@Mail.ru
Модернизация системы уличного освещения продолжается в ЗАО столицы - РИА Новости, 18.11.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:56 15.11.2025 (обновлено: 13:56 18.11.2025)
Модернизация системы уличного освещения продолжается в ЗАО столицы
Модернизация системы уличного освещения продолжается в ЗАО столицы
2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Модернизация системы уличного освещения продолжается в ЗАО столицы

Специалисты КГХ Москвы продолжают модернизацию системы уличного освещения в ЗАО

© РИА Новости / Алексей КуденкоРаботник энергетической компании меняет лампы в уличных фонарях
Работник энергетической компании меняет лампы в уличных фонарях - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Работник энергетической компании меняет лампы в уличных фонарях. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают модернизацию системы уличного освещения на западе города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают модернизацию системы уличного освещения на западе столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы ведутся во дворах, на детских площадках, в спортивных и пешеходных зонах. Специалисты устанавливают оборудование отечественного производства.
Больше всего установок наружного освещения появилось в Ново-Переделкине (146 опор, 162 светильника), Очаково-Матвеевском (137 опор, 145 светильников) и Кунцеве (105 опор, 110 светильников), добавляется в сообщении.
"Все устанавливаемое оборудование — отечественного производства. В зависимости от места расположения сотрудники АО "Объединенная энергетическая компания" выбирают вид опор: классические, которые обслуживают с автогидроподъемников, или специальные складывающиеся — их ставят там, где затруднен проезд специальной техники", - уточняется в сообщении на сайте.
