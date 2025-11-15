https://ria.ru/20251115/osveschenie-2055712390.html
Модернизация системы уличного освещения продолжается в ЗАО столицы
Модернизация системы уличного освещения продолжается в ЗАО столицы
Модернизация системы уличного освещения продолжается в ЗАО столицы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают модернизацию системы уличного освещения на западе города, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 18.11.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
москва
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Модернизация системы уличного освещения продолжается в ЗАО столицы
Специалисты КГХ Москвы продолжают модернизацию системы уличного освещения в ЗАО
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают модернизацию системы уличного освещения на западе города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают модернизацию системы уличного освещения на западе столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы ведутся во дворах, на детских площадках, в спортивных и пешеходных зонах. Специалисты устанавливают оборудование отечественного производства.
Больше всего установок наружного освещения появилось в Ново-Переделкине (146 опор, 162 светильника), Очаково-Матвеевском (137 опор, 145 светильников) и Кунцеве (105 опор, 110 светильников), добавляется в сообщении.
"Все устанавливаемое оборудование — отечественного производства. В зависимости от места расположения сотрудники АО "Объединенная энергетическая компания" выбирают вид опор: классические, которые обслуживают с автогидроподъемников, или специальные складывающиеся — их ставят там, где затруднен проезд специальной техники", - уточняется в сообщении на сайте.