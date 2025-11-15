Колумбийская оппозиция тормозит запрет наемничества, заявил депутат

БОГОТА, 15 ноя - РИА Новости. Парламентская оппозиция пытается затормозить рассмотрение законопроекта о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, сообщил РИА Новости конгрессмен от правящей коалиции "Исторический пакт" Алирио Урибе.

В ноябре колумбийский оппозиционный депутат Хосе Хаиме Ускатеги обратился к главе дипмиссии США Боготе Джону Макнамаре с просьбой начать дискуссию по поводу возможного присоединения Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года.

"Партия "Демократический центр" и оппозиция не хотят, чтобы этот законопроект был принят Конгрессом. Думаю, что они стремятся затормозить его рассмотрение на финишной прямой, ведь сейчас он находится на этапе четвертого чтения", - рассказал собеседник агентства в связи с письмом Ускатеги к Макнамаре.

При этом Урибе признал, что хотя США всегда действуют "несколько за пределами международного права", свидетельств прямого или косвенного вмешательства американской дипмиссии в законодательный процесс по ратификации Конвенции он не наблюдал.

Президент Колумбии Густаво Петро 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении законопроекта о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года в срочном порядке. В начале октября автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой конвенции Марио Уруэнья Санчес сообщил РИА Новости, что решение вопроса о присоединении его страны к конвенции затягивается.

Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее заявление в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе , сказанные в интервью РИА Новости, о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается большим.