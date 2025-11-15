https://ria.ru/20251115/oppozitsija-2055128690.html
Колумбийская оппозиция тормозит запрет наемничества, заявил депутат
Колумбийская оппозиция тормозит запрет наемничества, заявил депутат
Колумбийская оппозиция тормозит запрет наемничества, заявил депутат
Парламентская оппозиция пытается затормозить рассмотрение законопроекта о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, сообщил РИА Новости конгрессмен от правящей коалиции "Исторический пакт" Алирио Урибе.
Колумбийская оппозиция тормозит запрет наемничества, заявил депутат
Урибе: оппозиция в Колумбии пытается затормозить принятие запрета наемничества
БОГОТА, 15 ноя - РИА Новости. Парламентская оппозиция пытается затормозить рассмотрение законопроекта о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, сообщил РИА Новости конгрессмен от правящей коалиции "Исторический пакт" Алирио Урибе.
В ноябре колумбийский оппозиционный депутат Хосе Хаиме Ускатеги обратился к главе дипмиссии США
в Боготе
Джону Макнамаре с просьбой начать дискуссию по поводу возможного присоединения Колумбии
к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года.
"Партия "Демократический центр" и оппозиция не хотят, чтобы этот законопроект был принят Конгрессом. Думаю, что они стремятся затормозить его рассмотрение на финишной прямой, ведь сейчас он находится на этапе четвертого чтения", - рассказал собеседник агентства в связи с письмом Ускатеги к Макнамаре.
При этом Урибе признал, что хотя США всегда действуют "несколько за пределами международного права", свидетельств прямого или косвенного вмешательства американской дипмиссии в законодательный процесс по ратификации Конвенции он не наблюдал.
Президент Колумбии Густаво Петро
7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении законопроекта о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года в срочном порядке. В начале октября автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой конвенции Марио Уруэнья Санчес сообщил РИА Новости, что решение вопроса о присоединении его страны к конвенции затягивается.
Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее заявление в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ
в Боготе Николая Тавдумадзе
, сказанные в интервью РИА Новости, о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину
в качестве наемников, остается большим.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ
обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.