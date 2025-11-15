Рейтинг@Mail.ru
Колумбийская оппозиция тормозит запрет наемничества, заявил депутат - РИА Новости, 15.11.2025
08:37 15.11.2025
Колумбийская оппозиция тормозит запрет наемничества, заявил депутат
Колумбийская оппозиция тормозит запрет наемничества, заявил депутат

Урибе: оппозиция в Колумбии пытается затормозить принятие запрета наемничества

Вид на центр Боготы, Колумбия
БОГОТА, 15 ноя - РИА Новости. Парламентская оппозиция пытается затормозить рассмотрение законопроекта о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, сообщил РИА Новости конгрессмен от правящей коалиции "Исторический пакт" Алирио Урибе.
В ноябре колумбийский оппозиционный депутат Хосе Хаиме Ускатеги обратился к главе дипмиссии США в Боготе Джону Макнамаре с просьбой начать дискуссию по поводу возможного присоединения Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года.
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Колумбия провела бомбардировки рядом с границей Венесуэлы
08:30
"Партия "Демократический центр" и оппозиция не хотят, чтобы этот законопроект был принят Конгрессом. Думаю, что они стремятся затормозить его рассмотрение на финишной прямой, ведь сейчас он находится на этапе четвертого чтения", - рассказал собеседник агентства в связи с письмом Ускатеги к Макнамаре.
При этом Урибе признал, что хотя США всегда действуют "несколько за пределами международного права", свидетельств прямого или косвенного вмешательства американской дипмиссии в законодательный процесс по ратификации Конвенции он не наблюдал.
Президент Колумбии Густаво Петро 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении законопроекта о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года в срочном порядке. В начале октября автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации этой конвенции Марио Уруэнья Санчес сообщил РИА Новости, что решение вопроса о присоединении его страны к конвенции затягивается.
Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее заявление в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе, сказанные в интервью РИА Новости, о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается большим.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В 47-ю бригаду ВСУ вербуют колумбийцев
06:35
 
