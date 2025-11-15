https://ria.ru/20251115/opasnost-2055121932.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 15.11.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T06:32:00+03:00
2025-11-15T06:32:00+03:00
2025-11-15T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148905/38/1489053832_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f5db06c7d7f3290c8e6186b0493d1d27.jpg
https://ria.ru/20251114/svo-2055083739.html
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148905/38/1489053832_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a737f0c1f98f7b017461e7ddb2cd9cc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области отменили воздушную опасность
МЧС: в Липецкой области отменили воздушную опасность