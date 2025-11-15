Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области обрушился пятиквартирный жилой дом - РИА Новости, 15.11.2025
15:07 15.11.2025
В Саратовской области обрушился пятиквартирный жилой дом
В Саратовской области обрушился пятиквартирный жилой дом
Пятиквартирный жилой дом частично обрушился в городе Балаково Саратовской области, никто не пострадал, сообщили в районной администрации. РИА Новости, 15.11.2025
происшествия
балаковский район
балаково
саратовская область
балаковский район
балаково
саратовская область
происшествия, балаковский район, балаково, саратовская область
Происшествия, Балаковский район, Балаково, Саратовская область
В Саратовской области обрушился пятиквартирный жилой дом

Под Саратовом частично обрушился пятиквартирный жилой дом, никто не пострадал

© Фото : Балаковский район / Администрация/TelegramОбрушение части дома в городе Балаково Саратовской области
Обрушение части дома в городе Балаково Саратовской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Балаковский район / Администрация/Telegram
Обрушение части дома в городе Балаково Саратовской области
САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Пятиквартирный жилой дом частично обрушился в городе Балаково Саратовской области, никто не пострадал, сообщили в районной администрации.
В пресс-службе администрации уточнили, что обрушение части дома произошло на улице Коммунистической. Судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, на тротуар рухнул кирпичный карниз двухэтажного дома № 27 дореволюционной постройки.
«

"По поручению главы Балаковского района Сергея Барулина на место оперативно выехали заместитель главы по ЖКХ Павел Канатов и руководитель ГО и ЧС Юрий Трофимов. Они организовали работы по оценке ситуации и обеспечению безопасности жильцов. Никто из жителей не пострадал. Дом, возведённый в 1917 году, пятиквартирный", - уточнили в администрации Балаковского района в Telegram-канале.

Местные власти добавили, что специалисты приступили к обследованию здания.
На месте обрушения исторического здания казарм Деконского в центре Саратова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Саратове обрушилась часть исторического здания
ПроисшествияБалаковский районБалаковоСаратовская область
 
 
