В Саратовской области обрушился пятиквартирный жилой дом
В Саратовской области обрушился пятиквартирный жилой дом - РИА Новости, 15.11.2025
В Саратовской области обрушился пятиквартирный жилой дом
2025-11-15T15:07:00+03:00

Пятиквартирный жилой дом частично обрушился в городе Балаково Саратовской области, никто не пострадал, сообщили в районной администрации.
В Саратовской области обрушился пятиквартирный жилой дом
Под Саратовом частично обрушился пятиквартирный жилой дом, никто не пострадал
САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Пятиквартирный жилой дом частично обрушился в городе Балаково Саратовской области, никто не пострадал, сообщили в районной администрации.
В пресс-службе администрации уточнили, что обрушение части дома произошло на улице Коммунистической. Судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, на тротуар рухнул кирпичный карниз двухэтажного дома № 27 дореволюционной постройки.
"По поручению главы Балаковского района Сергея Барулина на место оперативно выехали заместитель главы по ЖКХ Павел Канатов и руководитель ГО и ЧС Юрий Трофимов. Они организовали работы по оценке ситуации и обеспечению безопасности жильцов. Никто из жителей не пострадал. Дом, возведённый в 1917 году, пятиквартирный", - уточнили в администрации Балаковского района в Telegram-канале.
Местные власти добавили, что специалисты приступили к обследованию здания.