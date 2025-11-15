В Саратовской области обрушился пятиквартирный жилой дом

«

"По поручению главы Балаковского района Сергея Барулина на место оперативно выехали заместитель главы по ЖКХ Павел Канатов и руководитель ГО и ЧС Юрий Трофимов. Они организовали работы по оценке ситуации и обеспечению безопасности жильцов. Никто из жителей не пострадал. Дом, возведённый в 1917 году, пятиквартирный", - уточнили в администрации Балаковского района в Telegram-канале.