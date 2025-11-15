Мишель Обама оценила вероятность своего участия в выборах президента США

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывшая первая леди США Мишель Обама выразила мнение, что Штаты не готовы к тому, чтобы их президентом была женщина.

Она добавила, что многие мужчины до сих пор не принимают, что ими может руководить женщина.