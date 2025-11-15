Мишель Обама оценила вероятность своего участия в выборах президента США

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывшая первая леди США Мишель Обама выразила мнение, что Штаты не готовы к тому, чтобы их президентом была женщина.
"Как мы увидели на прошедших выборах, к сожалению, мы не готовы. Поэтому даже не смотрите на меня по поводу выдвижения моей кандидатуры, потому что вы все лжёте. Вы не готовы к женщине. Не готовы. Так что не тратьте моё время", - заявила она в ходе беседы с актрисой Трейси Эллис Росс в Бруклинской музыкальной академии. Видеозапись беседы опубликована на YouTube-канале Мишель Обамы.
Она добавила, что многие мужчины до сих пор не принимают, что ими может руководить женщина.
Мишель Обама - юрист и писательница, супруга экс-президента США Барака Обамы. Она была первой леди Соединенных Штатов с 2009 по 2017 год. Мишель Обама является автором нескольких книг, в том числе автобиографии "Becoming. Моя история", посвященной её жизненному пути, карьере и времени в Белом доме.
