Рейтинг@Mail.ru
Мишель Обама оценила вероятность своего участия в выборах президента США - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/obama-2055151512.html
Мишель Обама оценила вероятность своего участия в выборах президента США
Мишель Обама оценила вероятность своего участия в выборах президента США - РИА Новости, 15.11.2025
Мишель Обама оценила вероятность своего участия в выборах президента США
Бывшая первая леди США Мишель Обама выразила мнение, что Штаты не готовы к тому, чтобы их президентом была женщина. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T11:40:00+03:00
2025-11-15T11:40:00+03:00
в мире
сша
мишель обама
барак обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761724706_256:0:2816:1440_1920x0_80_0_0_124a27fdcf319e5d8b5b728909a91e19.jpg
https://ria.ru/20251102/obama-2052448004.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761724706_513:0:2567:1541_1920x0_80_0_0_f30fb6901d6bfdbd955dd68f50b06201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мишель обама, барак обама
В мире, США, Мишель Обама, Барак Обама
Мишель Обама оценила вероятность своего участия в выборах президента США

Мишель Обама: США не готовы к президентству женщины

© AP Photo / Charles Rex ArbogastМишель Обама
Мишель Обама - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Мишель Обама. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывшая первая леди США Мишель Обама выразила мнение, что Штаты не готовы к тому, чтобы их президентом была женщина.
"Как мы увидели на прошедших выборах, к сожалению, мы не готовы. Поэтому даже не смотрите на меня по поводу выдвижения моей кандидатуры, потому что вы все лжёте. Вы не готовы к женщине. Не готовы. Так что не тратьте моё время", - заявила она в ходе беседы с актрисой Трейси Эллис Росс в Бруклинской музыкальной академии. Видеозапись беседы опубликована на YouTube-канале Мишель Обамы.
Она добавила, что многие мужчины до сих пор не принимают, что ими может руководить женщина.
Мишель Обама - юрист и писательница, супруга экс-президента США Барака Обамы. Она была первой леди Соединенных Штатов с 2009 по 2017 год. Мишель Обама является автором нескольких книг, в том числе автобиографии "Becoming. Моя история", посвященной её жизненному пути, карьере и времени в Белом доме.
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Обама заявил, что при Трампе дела в США ухудшаются
2 ноября, 00:21
 
В миреСШАМишель ОбамаБарак Обама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала