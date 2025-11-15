Рейтинг@Mail.ru
Его боялся сам Япончик: как поймали Пашу Цируля, "наркобарона всего СССР"
08:49 15.11.2025
Его боялся сам Япончик: как поймали Пашу Цируля, "наркобарона всего СССР"
Его боялся сам Япончик: как поймали Пашу Цируля, "наркобарона всего СССР"
Его боялся сам Япончик: как поймали Пашу Цируля, "наркобарона всего СССР"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Когда этот вор в законе стал хранителем общака, под его крылом находились самые влиятельные ОПГ страны. Он прошел путь от мелкого карманника до одного из главных наркобаронов страны. История Паши Цируля, который держал в страхе легендарного Япончика.

Внук-воришка

Семья у маленького Паши Захарова была вполне приличной — отец работал начальником цеха на столичном заводе. Но благополучие не помешало мальчику проявить криминальные таланты уже в раннем детстве. Первой жертвой стала родная бабушка.
Старушка жила с семьей Захаровых в одном бараке и откладывала деньги. Но резерв почему-то не рос. Сначала подозрение пало на соседа — тот и правда иногда таскал у них продукты. Сосед оказался ни при чем.
Отец устроил сыну жестокую порку. Парень переключился с домашних краж на уличные. Школу бросил после пяти классов и с головой окунулся в криминальную среду. Учителями стали уголовники с тюремным опытом — они рассказывали байки и учили, как незаметно вытаскивать бумажники.

Первый срок и воровская корона

В 19 лет Паша впервые сел. Судили его, отмечает Lenta.ru, за выселение соседа из барака с применением силы и оскорблениями по национальному признаку. Получил десять лет и в 1958-м отправился в лагеря.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкИсправительно-трудовой лагерь в Воркуте
Исправительно-трудовой лагерь в Воркуте - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Исправительно-трудовой лагерь в Воркуте
Работать там категорически отказывался, тюремное начальство игнорировал полностью. Его били до крови, сажали в карцер. И бывалые сидельцы быстро его приметили.
Кличку Цируль Паша получил предсказуемо. На зоне он стриг и брил авторитетов — по тюремным понятиям, такое доверяли только своим. Однажды случайно порезал клиенту ухо бритвой. Тот недовольно протянул: "Ну ты и цирУльник".
В 1961-м Захаров вышел по амнистии уже вором в законе. На воле продержался недолго — снова попался на воровстве и хулиганстве. Три года получил, потом еще два добавили за жестокость к тюремщикам и "неправильным" арестантам. Заработал вторую кличку — Зверь. И начал употреблять.

Кокаиновый путь

В 1967-м Цируль вернулся на свободу и развернулся по полной. Сначала проворачивал махинации с чеками "Внешпосылторга", потом занялся наркотиками. Со временем стал одним из крупнейших поставщиков дурмана в СССР и России. Кокаин везли прямо из Колумбии — Цируль наладил каналы через Южную Америку.
© РИА НовостиНаркотики
Наркотики - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости
Наркотики
В 1991-м разразился скандал. Пушкинская ОПГ, под крылом которой был Цируль, решила провернуть крупную сделку с колумбийцами. Вор отправил помощника по кличке Пузо. Цена вопроса — 40 тысяч долларов. Но сделка сорвалась — колумбийцы внезапно пропали. Виновным оказался подручный Пузо по кличке Боксер. Его ликвидировали. Цируль снова попал на зону.

Новая экономика воров

К середине 80-х Захаров понял — времена меняются. Старые воровские понятия про "сидеть за идею" устарели. Нужны деньги, бизнес, влияние. Цируль открыто говорил: воровскому миру необходима мощная финансовая база. И принялся ее создавать.
Действовал через подставных лиц — организовывал фирмы-пирамиды, однодневки для отмывания денег, автосалоны с ворованными машинами. Сам при этом оставался в тени и от ответственности уходил ловко. Когда в Марий Эл накрыли фирмы его ставленника Потапа, Цируль спрятал беглеца в Москве и вскоре сделал руководителем двух новых контор.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры разного достоинства
Под крылом авторитета находились солнцевские, коптевские, пушкинские, долгопрудненские бандиты. Они исправно отчисляли в воровской общак и лично Цирулю. Только Казанская ОПГ перечисляла около 70 миллионов рублей в год.
К середине 90-х Цируль добрался до вершины — стал хранителем воровского общака.

Карманник поневоле

При всем могуществе Цируль не мог отказаться от любимого занятия — воровства. Теперь воровал не от нужды, а ради удовольствия. Однажды в гостинице "Националь" обчистил солидного гостя — вытащил портмоне и часы.
© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанкГостиницы "Националь" и "Интурист" в Москве
Гостиницы Националь и Интурист в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Перейти в медиабанк
Гостиницы "Националь" и "Интурист" в Москве
Радость была недолгой. Жертвой оказался западный шпион, за которым следили наши спецслужбы. В портмоне лежали важные документы для разведки. Шпиона взяли, но предъявить нечего — бумаг-то нет! К поискам подключили МУР. Захарову повезло — он вовремя вернул документы.

Война с Япончиком

Поначалу Цируль и Вячеслав Иваньков — Япончик — дружили. Захаров даже помог освободить патриарха воровского мира в 1991-м — выделил из общака большую сумму. Но Иваньков добром не отплатил.
© Газета "Время новостей" | Перейти в медиабанкВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Газета "Время новостей"
Перейти в медиабанк
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик
Сбежав в Америку, он обвинил Цируля в "разбазаривании общака". Оказалось, Япончик узнал: в Сан-Франциско живет сестра Захарова, на которую тот регулярно переводит крупные суммы из воровской кассы. Плюс Япончик попытался захватить американские предприятия Цируля — сеть прачечных и рестораны.
Захаров такого не стерпел. Организовал покушение на Иванькова в 1993-м. Взорвали машину авторитета, но тот выжил — в последний момент поехал на встречу в автомобиле сына.
Япончик ответил изощренно — помог посадить Цируля. В конце 1994-го авторитета взяли прямо в его подмосковном особняке.

Особняк и подземный ход

Резиденция в Жостово обошлась Цирулю примерно в два миллиона долларов. Стены из красного кирпича, крыльцо из лабрадора, камеры слежения по периметру, охрана. Внутри — антикварная мебель, модные ковры, картины известных художников. И подземный ход на случай облавы.
С сентября 1994-го за Захаровым велась слежка. Зацепились за мелочь — лечился в клинике по фальшивым документам. У авторитета был букет болезней.
Задержание в декабре прошло стремительно. Подземным ходом Цируль воспользоваться не успел — его скрутили прямо в коридоре.

Полмиллиона за свободу

В СИЗО Цируль не терял связи с волей. В каждом изоляторе находились свои люди, которые обеспечивали его всем необходимым — от продуктов до наркотиков.
Вскоре выяснилось: выйти можно. Цена вопроса — полмиллиона долларов. Влиятельные лица готовы были замять дело за эту сумму. Но Захаров категорически запретил платить.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание следственного изолятора "Лефортово" в Москве
Здание следственного изолятора Лефортово в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание следственного изолятора "Лефортово" в Москве
В начале 1997-го, 23 января, во время допроса в "Лефортово" ему стало плохо. Врач констатировал: сердце 58-летнего Захарова остановилось. Похоронили на Головинском кладбище. Большинство воров в законе похороны проигнорировали.
 
 
 
