Тюменская область получила награду за систему кибербезопасности

"Тюменская область получила награду Министерства цифрового развития РФ за внедрение эффективной системы кибербезопасности и почетную грамоту "За экономический вклад в цифровое развитие страны и высокие показатели рейтинга цифровой трансформации", - сообщил Моор в своем Тelegram-канале.

Моор отметил, что Тюменская область последние три года стабильно держится в тройке лидеров рейтинга цифровой трансформации и в дальнейшем намерена сохранить свои лидерские позиции. В регионе работают единая информационная система в сфере здравоохранения, сервис мониторинга паводковой ситуации, полностью обеспечена цифровизация сферы образования, активно подключаются к интернету социально значимые объекты даже в небольших населённых пунктах. Работа ведется в том числе в рамках реализации нацпроекта "Экономика данных".