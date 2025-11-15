https://ria.ru/20251115/nagrada-2055153101.html
Тюменская область получила награду за систему кибербезопасности
Тюменская область получила награду за систему кибербезопасности - РИА Новости, 15.11.2025
Тюменская область получила награду за систему кибербезопасности
Тюменская область отмечена почетной грамотой министерства цифрового развития Российской Федерации за внедрение эффективной системы кибербезопасности, сообщил... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T11:53:00+03:00
2025-11-15T11:53:00+03:00
2025-11-15T11:53:00+03:00
тюменская область
александр моор
максут шадаев
дмитрий григоренко
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878810266_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_a7eab73323799fb4802b4d676f8f6df8.jpg
https://ria.ru/20251112/moor-2054598057.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878810266_389:0:3118:2047_1920x0_80_0_0_8e9129a6360f75fdc2f3d6a82bca8a34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, максут шадаев, дмитрий григоренко, тюменская область
Тюменская область, Александр Моор, Максут Шадаев, Дмитрий Григоренко, Тюменская область
Тюменская область получила награду за систему кибербезопасности
Моор: Тюменская область получила награду за систему кибербезопасности
ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Тюменская область отмечена почетной грамотой министерства цифрового развития Российской Федерации за внедрение эффективной системы кибербезопасности, сообщил губернатор Александр Моор.
"Тюменская область получила награду Министерства цифрового развития РФ за внедрение эффективной системы кибербезопасности и почетную грамоту "За экономический вклад в цифровое развитие страны и высокие показатели рейтинга цифровой трансформации", - сообщил Моор в своем Тelegram-канале.
Моор отметил, что Тюменская область последние три года стабильно держится в тройке лидеров рейтинга цифровой трансформации и в дальнейшем намерена сохранить свои лидерские позиции. В регионе работают единая информационная система в сфере здравоохранения, сервис мониторинга паводковой ситуации, полностью обеспечена цифровизация сферы образования, активно подключаются к интернету социально значимые объекты даже в небольших населённых пунктах. Работа ведется в том числе в рамках реализации нацпроекта "Экономика данных".
Награждение состоялось на форуме "Цифровые решения" в Москве на площадке национального центра "Россия". Грамоты из рук главы Минцифры РФ Максута Шадаева и вице-премьера Дмитрия Григоренко получил замгубернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.