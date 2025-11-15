https://ria.ru/20251115/moskva-2055158970.html
В Москве подготовили снегосплавные пункты к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили снегосплавные пункты к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 15.11.2025
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили снегосплавные пункты к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Предстоящей зимой в столице будут работать более 50 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. В настоящее время все оборудование полностью готово к эксплуатации в зимний период", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений.
"Протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Все снегосплавные пункты отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами- дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.