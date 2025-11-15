В Москве подготовили снегосплавные пункты к зиме

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили снегосплавные пункты к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Предстоящей зимой в столице будут работать более 50 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. В настоящее время все оборудование полностью готово к эксплуатации в зимний период", - отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений.

"Протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Все снегосплавные пункты отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", - рассказал Бирюков.