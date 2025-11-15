Рейтинг@Mail.ru
В Москве подготовили снегосплавные пункты к зиме - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:31 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/moskva-2055158970.html
В Москве подготовили снегосплавные пункты к зиме
В Москве подготовили снегосплавные пункты к зиме - РИА Новости, 15.11.2025
В Москве подготовили снегосплавные пункты к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили снегосплавные пункты к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:31:00+03:00
2025-11-15T12:31:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995907300_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_224fa9cf22a0c3dfd121608c8eb4e608.jpg
https://ria.ru/20251113/kgkh-2054730139.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995907300_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_4e2da521ca74d606b7bb14de1851cf7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
В Москве подготовили снегосплавные пункты к зиме

В Москве подготовили снегосплавные пункты к работе в зимний период

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРазгрузка автомобиля со снегом в снегосплавном пункте
Разгрузка автомобиля со снегом в снегосплавном пункте - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Разгрузка автомобиля со снегом в снегосплавном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили снегосплавные пункты к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Предстоящей зимой в столице будут работать более 50 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. В настоящее время все оборудование полностью готово к эксплуатации в зимний период", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений.
"Протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Все снегосплавные пункты отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами- дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.
Автомобили коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Весь парк коммунальной техники переведен на зимний режим работы в Москве
13 ноября, 13:02
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала