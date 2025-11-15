Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: между улицами Вааламской и Академика Королева построят 7 км дорог - РИА Новости, 15.11.2025
14:06 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/moskva-2055090035.html
Ефимов: между улицами Вааламской и Академика Королева построят 7 км дорог
Ефимов: между улицами Вааламской и Академика Королева построят 7 км дорог - РИА Новости, 15.11.2025
Ефимов: между улицами Вааламской и Академика Королева построят 7 км дорог
В Москве между Валаамской улицей и улицей Академика Королева построят несколько соединяющих их дорог, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T14:06:00+03:00
2025-11-15T14:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: между улицами Вааламской и Академика Королева построят 7 км дорог

Ефимов: в Москве улицы Валаамскую и Академика Королева соединят 7 км дорог

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. В Москве между Валаамской улицей и улицей Академика Королева построят несколько соединяющих их дорог, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Реализация проекта обеспечит прямую транспортную связь от улицы Академика Королева до Московского скоростного диаметра и Северо-Западной хорды, а также исключит необходимость объезда через прилегающую улично-дорожную сеть. Общая протяженность новых дорог составит 7 километров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Строительные работы собираются закончить в 2026 году. На данный момент построено 40% дорог, уточнил замглавы города.
В сообщении пресс-службы градкомплекса также отмечается, что после завершения проекта транспортная доступность улучшится для 190 тысяч человек, проживающих в районах Марфино, Тимирязевский и Бутырский.
Длина основной части трассы составит около 3 километров, она будет состоять из двух-трех полос в каждом направлении. Также планируется возвести две эстакады: одну – для съезда с Дмитровского шоссе на дорогу, ведущую к Московскому скоростному диаметру, вторую – для съезда на улицу Милашенкова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в городе построят выезд с Московского скоростного диаметра на улицу Академика Королева.
