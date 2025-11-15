Ефимов: между улицами Вааламской и Академика Королева построят 7 км дорог

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. В Москве между Валаамской улицей и улицей Академика Королева построят несколько соединяющих их дорог, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Реализация проекта обеспечит прямую транспортную связь от улицы Академика Королева до Московского скоростного диаметра и Северо-Западной хорды, а также исключит необходимость объезда через прилегающую улично-дорожную сеть. Общая протяженность новых дорог составит 7 километров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Строительные работы собираются закончить в 2026 году. На данный момент построено 40% дорог, уточнил замглавы города.

В сообщении пресс-службы градкомплекса также отмечается, что после завершения проекта транспортная доступность улучшится для 190 тысяч человек, проживающих в районах Марфино, Тимирязевский и Бутырский.

Длина основной части трассы составит около 3 километров, она будет состоять из двух-трех полос в каждом направлении. Также планируется возвести две эстакады: одну – для съезда с Дмитровского шоссе на дорогу, ведущую к Московскому скоростному диаметру, вторую – для съезда на улицу Милашенкова.