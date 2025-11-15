https://ria.ru/20251115/moskva-2055090035.html
Ефимов: между улицами Вааламской и Академика Королева построят 7 км дорог
Ефимов: между улицами Вааламской и Академика Королева построят 7 км дорог - РИА Новости, 15.11.2025
Ефимов: между улицами Вааламской и Академика Королева построят 7 км дорог
В Москве между Валаамской улицей и улицей Академика Королева построят несколько соединяющих их дорог, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T14:06:00+03:00
2025-11-15T14:06:00+03:00
2025-11-15T14:06:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11dbfa8b057f7d3c8dda20f2926f76ac.jpg
https://ria.ru/20251114/efimov-2054961315.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5173ca5ebe419cb891b9c852b9ba3ede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: между улицами Вааламской и Академика Королева построят 7 км дорог
Ефимов: в Москве улицы Валаамскую и Академика Королева соединят 7 км дорог
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. В Москве между Валаамской улицей и улицей Академика Королева построят несколько соединяющих их дорог, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Реализация проекта обеспечит прямую транспортную связь от улицы Академика Королева до Московского скоростного диаметра и Северо-Западной хорды, а также исключит необходимость объезда через прилегающую улично-дорожную сеть. Общая протяженность новых дорог составит 7 километров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Строительные работы собираются закончить в 2026 году. На данный момент построено 40% дорог, уточнил замглавы города.
В сообщении пресс-службы градкомплекса также отмечается, что после завершения проекта транспортная доступность улучшится для 190 тысяч человек, проживающих в районах Марфино, Тимирязевский и Бутырский.
Длина основной части трассы составит около 3 километров, она будет состоять из двух-трех полос в каждом направлении. Также планируется возвести две эстакады: одну – для съезда с Дмитровского шоссе на дорогу, ведущую к Московскому скоростному диаметру, вторую – для съезда на улицу Милашенкова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
рассказывал, что в городе построят выезд с Московского скоростного диаметра на улицу Академика Королева.