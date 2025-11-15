Москалькова рассказала о помощи соотечественникам из Прибалтики

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия делает все возможное, чтобы помочь соотечественникам из Прибалтики вернуться на Родину и социализироваться, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен в разговоре с агентством сообщила о росте числа обращений в ее аппарат от соотечественников из стран Прибалтики, в том числе из Латвии, которым грозит депортация.
"Россия делает все возможное для того, чтобы помочь этим людям вернуться на свою историческую Родину и социализироваться", - сказала Москалькова.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС, для чего нужно было сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.