Молдавия использовала на учениях израильские гаубицы ATMOS 2000
14:31 15.11.2025
Молдавия использовала на учениях израильские гаубицы ATMOS 2000
Молдавия использовала на учениях израильские гаубицы ATMOS 2000
в мире
молдавия
россия
израиль
майя санду
нато
facebook
евросоюз
молдавия
россия
израиль
в мире, молдавия, россия, израиль, майя санду, нато, facebook, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Израиль, Майя Санду, НАТО, Facebook, Евросоюз
Молдавия использовала на учениях израильские гаубицы ATMOS 2000

M1: Кишинев использовал на учениях гаубицы ATMOS 2000, закупку которых скрывали

Министерство обороны Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Sputnik / Osmatesco
Министерство обороны Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Молдавия на прошедших недавно учениях использовала израильские самоходные гаубицы ATMOS 2000, однако информации об их закупке или получении официально не публиковалась, сообщает гостелеканал M1.
«
"Министерство обороны Молдавии опубликовало на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская - ред.) фотографии боевых стрельб из недавно поставленных из Израиля самоходных гаубиц ATMOS 2000, подтверждающие, что эта 155-мм самоходная система теперь находится на вооружении страны", - сообщает телеканал.
Военнослужащие армии Молдавии на внедорожниках HMMWV - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В ПМР рассказали, зачем Молдавия показывает новое оружие
13 ноября, 23:31
Министерство обороны Молдавии не сообщало о планах закупки этой техники, а также не публиковало отчет о ее получении. Как уточняет телеканал, оружие было приобретено при помощи ЕС через Европейский фонд мира.
Стоимость ATMOS 2000 значительно варьируется в зависимости от конкретного контракта - от 3,9 до 5,, миллионов долларов за единицу. Дополнительные расходы связаны с необходимостью оплаты обучения, технического обслуживания и боеприпасов.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Захарова высказалась о новой военной стратегии Молдавии
15 октября, 13:53
 
В миреМолдавияРоссияИзраильМайя СандуНАТОFacebookЕвросоюз
 
 
