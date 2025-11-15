КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Молдавия на прошедших недавно учениях использовала израильские самоходные гаубицы ATMOS 2000, однако информации об их закупке или получении официально не публиковалась, сообщает гостелеканал M1.
"Министерство обороны Молдавии опубликовало на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская - ред.) фотографии боевых стрельб из недавно поставленных из Израиля самоходных гаубиц ATMOS 2000, подтверждающие, что эта 155-мм самоходная система теперь находится на вооружении страны", - сообщает телеканал.
Министерство обороны Молдавии не сообщало о планах закупки этой техники, а также не публиковало отчет о ее получении. Как уточняет телеканал, оружие было приобретено при помощи ЕС через Европейский фонд мира.
Стоимость ATMOS 2000 значительно варьируется в зависимости от конкретного контракта - от 3,9 до 5,, миллионов долларов за единицу. Дополнительные расходы связаны с необходимостью оплаты обучения, технического обслуживания и боеприпасов.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
