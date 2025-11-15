https://ria.ru/20251115/mok-2055174116.html
Захарова выступила с обращением к ООН в связи с политикой МОК
Захарова выступила с обращением к ООН в связи с политикой МОК - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Захарова выступила с обращением к ООН в связи с политикой МОК
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя отказ агентству в аккредитации на зимнюю Олимпиаду в Италии, отметив, что... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T14:44:00+03:00
2025-11-15T14:44:00+03:00
2025-11-15T14:48:00+03:00
италия
оон
юнеско
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
/20251105/degtyarev-2052963642.html
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, оон, юнеско, международный олимпийский комитет (мок)
Италия, ООН, ЮНЕСКО, Международный олимпийский комитет (МОК)
Захарова выступила с обращением к ООН в связи с политикой МОК
Захарова призвала международные организации оценить ангажированную политику МОК
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя отказ агентству в аккредитации на зимнюю Олимпиаду в Италии, отметив, что РФ надеется, что ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ оценят действия МОК.
Недавно стало известно, что Международный олимпийский комитет отказал в аккредитации корреспондентам РИА Новости на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. В качестве объяснения МОК информировал, что якобы уже распределил "некоторое количество" пресс-аккредитаций среди российских организаций в сфере СМИ, и он не может выделить больше.
"Исходим из того, что профильные международные структуры (ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ) дадут предметную и однозначную оценку ангажированной политике МОК, который в очередной раз идет на грубое нарушение принципа равного доступа к информации и плюрализма СМИ в угоду узкоконъюнктурным интересам ряда псевдодемократий, включая принимающую Олимпиаду Италию", - сказала она РИА Новости.
"В случае игнорирования ими этого постыдного инцидента будем расценивать их бездействие как очередной пример предвзятости и дисфункциональности", - добавила Захарова
.