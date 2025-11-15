https://ria.ru/20251115/magadan-2055159562.html
В Магадане задержали мужчину, напавшего на девочку в подъезде
В Магадане задержали мужчину, напавшего на девочку в подъезде - РИА Новости, 15.11.2025
В Магадане задержали мужчину, напавшего на девочку в подъезде
Полицейские в Магадане задержали мужчину, который в подъезде одного из домов напал на 13-летнюю девочку, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:36:00+03:00
2025-11-15T12:36:00+03:00
2025-11-15T13:47:00+03:00
происшествия
магадан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055166284_0:255:960:795_1920x0_80_0_0_43b1c770439f04ecc2001c8522190747.jpg
https://ria.ru/20250624/zaderzhanie-2025026248.html
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055166284_0:165:960:885_1920x0_80_0_0_3fdcf46da17934bd5075756fa71c7425.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Магадан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Магадане задержали мужчину, напавшего на девочку в подъезде
Полиция в Магадане задержала мужчину, который напал на 13-летнюю девочку
МАГАДАН, 15 ноя - РИА Новости. Полицейские в Магадане задержали мужчину, который в подъезде одного из домов напал на 13-летнюю девочку, сообщает УМВД России по региону.
"Днем 12 ноября в дежурную часть ОМВД России
по городу Магадану
обратилась местная жительница 1986 года рождения. Она сообщила, что в подъезде дома на улице Набережной реки Магаданской на ее дочь 2012 года рождения, которая возвращалась из школы, напал неизвестный. Девочка закричала, и мужчина скрылся", - говорится в сообщении.
Поясняется, что личность напавшего на ребенка гражданина установили оперативники уголовного розыска Магадана.
"Оперативниками уголовного розыска предварительно установлено, что к противоправным деяниям причастен местный житель 1998 года рождения. В настоящее время он доставлен в городской отдел полиции для дальнейших разбирательств", - дополняет ведомство.