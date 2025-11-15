В Магадане задержали мужчину, напавшего на девочку в подъезде

МАГАДАН, 15 ноя - РИА Новости. Полицейские в Магадане задержали мужчину, который в подъезде одного из домов напал на 13-летнюю девочку, сообщает УМВД России по региону.

"Оперативниками уголовного розыска предварительно установлено, что к противоправным деяниям причастен местный житель 1998 года рождения. В настоящее время он доставлен в городской отдел полиции для дальнейших разбирательств", - дополняет ведомство.