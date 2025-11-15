Рейтинг@Mail.ru
В Магадане задержали мужчину, напавшего на девочку в подъезде
12:36 15.11.2025 (обновлено: 13:47 15.11.2025)
В Магадане задержали мужчину, напавшего на девочку в подъезде
Полицейские в Магадане задержали мужчину, который в подъезде одного из домов напал на 13-летнюю девочку, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 15.11.2025
В Магадане задержали мужчину, напавшего на девочку в подъезде

Полиция в Магадане задержала мужчину, который напал на 13-летнюю девочку

Полицейские в Магадане задержали мужчину, который в подъезде одного из домов напал на 13-летнюю девочку
Полицейские в Магадане задержали мужчину, который в подъезде одного из домов напал на 13-летнюю девочку - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Полиция Колымы/Telegram
Полицейские в Магадане задержали мужчину, который в подъезде одного из домов напал на 13-летнюю девочку
МАГАДАН, 15 ноя - РИА Новости. Полицейские в Магадане задержали мужчину, который в подъезде одного из домов напал на 13-летнюю девочку, сообщает УМВД России по региону.
"Днем 12 ноября в дежурную часть ОМВД России по городу Магадану обратилась местная жительница 1986 года рождения. Она сообщила, что в подъезде дома на улице Набережной реки Магаданской на ее дочь 2012 года рождения, которая возвращалась из школы, напал неизвестный. Девочка закричала, и мужчина скрылся", - говорится в сообщении.
Поясняется, что личность напавшего на ребенка гражданина установили оперативники уголовного розыска Магадана.
"Оперативниками уголовного розыска предварительно установлено, что к противоправным деяниям причастен местный житель 1998 года рождения. В настоящее время он доставлен в городской отдел полиции для дальнейших разбирательств", - дополняет ведомство.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
