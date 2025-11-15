https://ria.ru/20251115/kupyansk-2055157774.html
ВС России уничтожили до 50 украинских боевиков на Купянском направлении
Бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским подразделениям на купянском направлении, уничтожены до 50 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
спецоперация
