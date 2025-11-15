Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до 50 украинских боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 15.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 15.11.2025 (обновлено: 12:22 15.11.2025)
ВС России уничтожили до 50 украинских боевиков на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 50 украинских боевиков на Купянском направлении
Бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским подразделениям на купянском направлении, уничтожены до 50 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
ВС России уничтожили до 50 украинских боевиков на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским подразделениям на купянском направлении, уничтожены до 50 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате огневого поражения на купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, два миномета, три станции радиоэлектронной борьбы, пять пикапов и три автомобиля", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
 
