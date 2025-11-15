БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноя — РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов отправился в Антарктиду, где проведет четыре месяца на одиночной полярной станции, сообщил РИА Новости сын путешественника и глава его экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

"Выходим (Из аргентинского города Ушуайя. — Прим. Ред.). Прошли все таможенные и миграционные формальности", — сказал он.

Сам Федор Конюхов рассказал ранее журналистам, что отправляется в Антарктиду , на остров Смоленск . Он был выбран для полярной сезонной одиночной станции, но в будущем она может превратиться и в круглогодичную.

Проработка экспедиции и получение необходимых разрешений и согласований длились не один год. В Антарктиде, где Конюхов пробудет до середины марта, он хочет исследовать проблему загрязнения материка и его прибрежных вод микропластиком. Кроме того, в планах Конюхова — изучить загрязнение воздуха.

"С этой научной миссией нам, конечно, как команде будет попроще и полегче, потому что Федор будет жить на острове, он никуда не дрейфует, шторма, ураганы ему не страшны, полярных медведей нет, он будет находиться на месте. Мы знаем, что, по крайней мере, в этом смысле он в безопасности, и какой бы шторм ни обрушился на Южные Шетландские острова, там есть где укрыться и переждать", — рассказал ранее журналистам Оскар Конюхов.

Одиночная станция будет состоять из нескольких палаток — палатка для сна, палатка-мастерская, палатка-часовня. Конюхов намерен помимо исследований заняться также написанием картин, для чего было заказано больше 20 холстов, и книги о своих путешествиях. Каждые 10 дней к путешественнику будет подходить яхта со свежими продуктами и всем необходимым.

Это четырехмесячное пребывание в Антарктиде станет для Конюхова своеобразной тренировкой — он планирует позднее вернуться на материк уже на девять месяцев зимой, в период полярной ночи.