Федор Конюхов отправился в Антарктиду
01:10 15.11.2025 (обновлено: 10:40 15.11.2025)
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
Российский путешественник Федор Конюхов отправился в Антарктиду, где проведет четыре месяца на одиночной полярной станции, сообщил РИА Новости сын... РИА Новости, 15.11.2025
антарктида, смоленск, буэнос-айрес (город), федор конюхов, дмитрий феоктистов
Антарктида, Смоленск, Буэнос-Айрес (город), Федор Конюхов, Дмитрий Феоктистов
Федор Конюхов проведет четыре месяца на одиночной полярной станции в Антарктиде

Российский путешественник Федор Конюхов и участники экспедиции перед отправлением из аргентинского города Ушуайя
Российский путешественник Федор Конюхов и участники экспедиции перед отправлением из аргентинского города Ушуайя - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Фёдор Конюхов/Telegram
Российский путешественник Федор Конюхов и участники экспедиции перед отправлением из аргентинского города Ушуайя
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноя — РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов отправился в Антарктиду, где проведет четыре месяца на одиночной полярной станции, сообщил РИА Новости сын путешественника и глава его экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
"Выходим (Из аргентинского города Ушуайя. — Прим. Ред.). Прошли все таможенные и миграционные формальности", — сказал он.
Сам Федор Конюхов рассказал ранее журналистам, что отправляется в Антарктиду, на остров Смоленск. Он был выбран для полярной сезонной одиночной станции, но в будущем она может превратиться и в круглогодичную.
Проработка экспедиции и получение необходимых разрешений и согласований длились не один год. В Антарктиде, где Конюхов пробудет до середины марта, он хочет исследовать проблему загрязнения материка и его прибрежных вод микропластиком. Кроме того, в планах Конюхова — изучить загрязнение воздуха.
"С этой научной миссией нам, конечно, как команде будет попроще и полегче, потому что Федор будет жить на острове, он никуда не дрейфует, шторма, ураганы ему не страшны, полярных медведей нет, он будет находиться на месте. Мы знаем, что, по крайней мере, в этом смысле он в безопасности, и какой бы шторм ни обрушился на Южные Шетландские острова, там есть где укрыться и переждать", — рассказал ранее журналистам Оскар Конюхов.
Одиночная станция будет состоять из нескольких палаток — палатка для сна, палатка-мастерская, палатка-часовня. Конюхов намерен помимо исследований заняться также написанием картин, для чего было заказано больше 20 холстов, и книги о своих путешествиях. Каждые 10 дней к путешественнику будет подходить яхта со свежими продуктами и всем необходимым.
Это четырехмесячное пребывание в Антарктиде станет для Конюхова своеобразной тренировкой — он планирует позднее вернуться на материк уже на девять месяцев зимой, в период полярной ночи.
Незадолго до начала экспедиции Конюхов провел в российском посольстве в Буэнос-Айресе встречу с россиянами и соотечественниками, проживающими в Аргентине. В ходе мероприятия, где путешественника расспрашивали о его многочисленных приключениях, посол России Дмитрий Феоктистов выразил надежду, что в марте Конюхов, возвращаясь из Антарктиды, снова заедет в посольство и расскажет о своем пребывании на материке.
АнтарктидаСмоленскБуэнос-Айрес (город)Федор КонюховДмитрий Феоктистов
 
 
