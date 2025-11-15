Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии сообщил о закупке для ВВС истребителей Gripen - РИА Новости, 15.11.2025
04:09 15.11.2025
Президент Колумбии сообщил о закупке для ВВС истребителей Gripen
Президент Колумбии сообщил о закупке для ВВС истребителей Gripen
Колумбия находится на стадии подписании контракта на приобретение 17 истребителей Gripen у шведской компании Saab на сумму около 4,4 миллиарда долларов США
2025-11-15T04:09:00+03:00
2025-11-15T04:09:00+03:00
Президент Колумбии сообщил о закупке для ВВС истребителей Gripen

Президент Колумбии Петро сообщил о закупке для ВВС истребителей Gripen

Густаво Петро
Густаво Петро
Густаво Петро. Архивное фото
Густаво Петро. Архивное фото
МЕХИКО, 15 ноя - РИА Новости. Колумбия находится на стадии подписании контракта на приобретение 17 истребителей Gripen у шведской компании Saab на сумму около 4,4 миллиарда долларов США, сообщил президент южноамериканской страны Густаво Петро на церемонии по случаю 106-летия Колумбийских аэрокосмических сил.
"Это исторический момент для колумбийцев. Подписывается контракт на 16,5 триллиона песо между министерством обороны Колумбии и шведской компанией Saab для приобретения 17 самолетов Gripen - новых, для завоевания превосходства в воздухе, с высочайшими технологиями, которые укрепят безопасность и оборону страны и окажут влияние в сфере социальной и экологической ответственности в вопросах энергии, воды и здравоохранения", - заявил Петро на мероприятии, которое транслирует президентская администрация.
Политик подчеркнул, что новые самолеты должны обеспечить качественный переход в возможностях ВКС - "покорить небо, выйти в стратосферу и покорить космос, согласно их названию".
Основу истребительного компонента парка боевой авиации Колумбии составляют самолеты Kfir израильского производства, поставленные в 1980–1990-х годах, но их ресурс близок к исчерпанию. Администрация президента после обострения палестино-израильского конфликта отказалась от закупок израильского вооружения.
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Колумбия приостановит контакты разведслужб с США
12 ноября, 03:23
 
В мире, Колумбия, США, Густаво Петро, Воздушно-космические силы России
 
 
