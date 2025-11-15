Президент Колумбии сообщил о закупке для ВВС истребителей Gripen

МЕХИКО, 15 ноя - РИА Новости. Колумбия находится на стадии подписании контракта на приобретение 17 истребителей Gripen у шведской компании Saab на сумму около 4,4 миллиарда долларов США, сообщил президент южноамериканской страны Густаво Петро на церемонии по случаю 106-летия Колумбийских аэрокосмических сил.