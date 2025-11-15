Рейтинг@Mail.ru
Ангола готова поставлять России качественный кофе, заявил посол - РИА Новости, 15.11.2025
05:07 15.11.2025
Ангола готова поставлять России качественный кофе, заявил посол
Ангола готова поставлять России качественный кофе, заявил посол - РИА Новости, 15.11.2025
Ангола готова поставлять России качественный кофе, заявил посол
Ангола способна обеспечить Россию качественным кофе и занять существенную долю рынка, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва... РИА Новости, 15.11.2025
ангола, россия, москва, аугушту да силва кунья
Ангола, Россия, Москва, Аугушту да Силва Кунья
Ангола готова поставлять России качественный кофе, заявил посол

Посол да Силва Кунья: Ангола готова поставлять России качественный кофе

Аугушту да Силва Кунья. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ангола способна обеспечить Россию качественным кофе и занять существенную долю рынка, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.
"Я уверен, что да! Сегодня правительство Анголы инвестирует в большом объеме в эту область. До гражданской войны наша страна была одним из ведущих производителей кофе", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности Анголы заменить для россиян кофе из других стран.
По его словам, ангольские производители уже находятся в контакте по этой теме с предпринимателями из Москвы и Санкт-Петербурга.
До гражданской войны 1975-2002 годов Ангола входила в число крупнейших производителей кофе в мире. Сейчас страна стремится восстановить экспорт, в том числе в Россию.
Растворимый кофе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм
13 октября, 04:10
 
АнголаРоссияМоскваАугушту да Силва Кунья
 
 
