"Сочи" обыграл "Шанхайских драконов"

"Сочи" прервал свою четырехматчевую серию поражений и с 16 очками располагается на 11-й позиции в таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" (28 очков) идут на седьмом месте.

В следующем матче сочинцы 17 ноября дома сыграют с казахстанским "Барысом", а китайская команда в тот же день встретится на выезде с новосибирской "Сибирью".