"Сочи" обыграл "Шанхайских драконов"
Хоккей
Хоккей
 
17:24 15.11.2025
"Сочи" обыграл "Шанхайских драконов"
"Сочи" обыграл "Шанхайских драконов"
сочи
Хоккей, Сочи
© Фото : Пресс-служба ХК "Сочи"Даниил Сероух
Даниил Сероух - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Сочи"
Даниил Сероух. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Сочи" обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Сочи, закончилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). У победителей шайбы забросили Даниил Сероух (2-я минута), Рафаэль Бикмуллин (28), Уильям Биттен (42) и Макс Эллис (59). Голы гостей на счету Ника Меркли (5) и Борны Рендулича (13).
"Сочи" прервал свою четырехматчевую серию поражений и с 16 очками располагается на 11-й позиции в таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" (28 очков) идут на седьмом месте.
В следующем матче сочинцы 17 ноября дома сыграют с казахстанским "Барысом", а китайская команда в тот же день встретится на выезде с новосибирской "Сибирью".
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Стала известна стоимость билетов на Кубок Первого канала по хоккею
14 ноября, 18:08
 
