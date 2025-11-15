"Сочи" обыграл "Шанхайских драконов"

https://ria.ru/20251115/khokkey-2055195535.html
"Сочи" обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Сочи" обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Сочи
, закончилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). У победителей шайбы забросили Даниил Сероух (2-я минута), Рафаэль Бикмуллин (28), Уильям Биттен (42) и Макс Эллис (59). Голы гостей на счету Ника Меркли (5) и Борны Рендулича (13).
"Сочи" прервал свою четырехматчевую серию поражений и с 16 очками располагается на 11-й позиции в таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" (28 очков) идут на седьмом месте.
В следующем матче сочинцы 17 ноября дома сыграют с казахстанским "Барысом", а китайская команда в тот же день встретится на выезде с новосибирской "Сибирью".