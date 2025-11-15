Казахстан — Бельгия: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 15 ноября

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости . Казахстан и Бельгия встретятся в матче девятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Встреча состоится 15 ноября в Астане и начнется в 17:00 по московскому времени.