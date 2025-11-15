Рейтинг@Mail.ru
11:57 15.11.2025
Американский бомбардировщик пролетел рядом с Каунасом в Литве, пишут СМИ
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress в пятницу в рамках учений пролетел рядом с Каунасом в Литве, сообщил портал Delfi. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
литва
финляндия
каунас
нато
b-52
в мире, литва, финляндия, каунас, нато, b-52
В мире, Литва, Финляндия, Каунас, НАТО, B-52
CC BY 2.0 / US Air Force / OverheadСамолет B-52H Stratofortress
CC BY 2.0 / US Air Force / Overhead
Самолет B-52H Stratofortress. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress в пятницу в рамках учений пролетел рядом с Каунасом в Литве, сообщил портал Delfi.
"В небе над Литвой в течение последнего времени фиксируют большие военные самолеты, 14 ноября рядом с Каунасом кружил один из самых больших стратегических бомбардировщиков в мире Boeing B-52H Stratofortress", - пишет портал.
В среду издание Helsingin Sanomat сообщало, что бомбардировщик B-52 пролетел в воздушном пространстве Финляндии. Позднее он выполнил имитацию сброса боеприпасов по целям в Финляндии.
Ранее командование военно-воздушными силами США в Европе и Африке сообщило о прибытии группы американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratotanker на базу в Испании для участия в учениях вместе с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
