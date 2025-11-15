https://ria.ru/20251115/kaunas-2055153779.html
Американский бомбардировщик пролетел рядом с Каунасом в Литве, пишут СМИ
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress в пятницу в рамках учений пролетел рядом с Каунасом в Литве, сообщил портал Delfi. РИА Новости, 15.11.2025
Delfi: американский бомбардировщик B-52H пролетел рядом с Каунасом в Литве