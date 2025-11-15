"Дежавю". Карпин высказался о похожих ошибках защитников сборной и "Динамо"

https://ria.ru/20251115/karpin-2055222873.html
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что испытал чувство дежавю после ошибок игроков национальной команды в товарищеском матче против
СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что испытал чувство дежавю после ошибок игроков национальной команды в товарищеском матче против чилийцев.
В субботу в Сочи сборная России со счетом 0:2 уступила команде Чили. Оба гола были забиты после ошибок защитников в передачах на своей половине поля. Команда Карпина потерпела первое поражение с ноября 2021 года, тогда россияне уступили в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1). Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), составляла 22 встречи.
«
"Наметки по товарищеским матчам на март есть, но это наметки. Как только будут соперники - объявим. Хотел бы сыграть с командами из топ-10 рейтинга, например. Мои пожелания -соперники как можно сильнее. Не получилось забить, не получилось не допустить ошибок в обороне. Второй гол даже моментом нельзя назвать. Похожа ли ситуация в "Динамо" и сборной России в последних матчах? Увидел дежавю, но ошибаются разные игроки, так что нет смысла проводить параллели. Товарищеский матч - это не давление" - заявил Карпин на пресс-конференции.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.