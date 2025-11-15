Рейтинг@Mail.ru
"Дежавю". Карпин высказался о похожих ошибках защитников сборной и "Динамо" - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:34 15.11.2025 (обновлено: 21:35 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/karpin-2055222873.html
"Дежавю". Карпин высказался о похожих ошибках защитников сборной и "Динамо"
"Дежавю". Карпин высказался о похожих ошибках защитников сборной и "Динамо" - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
"Дежавю". Карпин высказался о похожих ошибках защитников сборной и "Динамо"
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что испытал чувство дежавю после ошибок игроков национальной команды в товарищеском матче против РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T21:34:00+03:00
2025-11-15T21:35:00+03:00
футбол
спорт
валерий карпин
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055209961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6282d75fad1f978a0a057765c90f994.jpg
/20251115/glushakov-2055222316.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055209961_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4570ada7d7fdb3cf2bc23add57d7cdf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, валерий карпин, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА)
"Дежавю". Карпин высказался о похожих ошибках защитников сборной и "Динамо"

Карпин заявил, что испытал чувство дежавю после ошибок защитников сборной России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что испытал чувство дежавю после ошибок игроков национальной команды в товарищеском матче против чилийцев.
В субботу в Сочи сборная России со счетом 0:2 уступила команде Чили. Оба гола были забиты после ошибок защитников в передачах на своей половине поля. Команда Карпина потерпела первое поражение с ноября 2021 года, тогда россияне уступили в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1). Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), составляла 22 встречи.
«
"Наметки по товарищеским матчам на март есть, но это наметки. Как только будут соперники - объявим. Хотел бы сыграть с командами из топ-10 рейтинга, например. Мои пожелания -соперники как можно сильнее. Не получилось забить, не получилось не допустить ошибок в обороне. Второй гол даже моментом нельзя назвать. Похожа ли ситуация в "Динамо" и сборной России в последних матчах? Увидел дежавю, но ошибаются разные игроки, так что нет смысла проводить параллели. Товарищеский матч - это не давление" - заявил Карпин на пресс-конференции.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
Игрок сборной России Денис Глушаков - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо завершать
15 ноября, 21:28
 
ФутболСпортВалерий КарпинСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала