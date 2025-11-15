"Дежавю". Карпин высказался о похожих ошибках защитников сборной и "Динамо"

«

"Наметки по товарищеским матчам на март есть, но это наметки. Как только будут соперники - объявим. Хотел бы сыграть с командами из топ-10 рейтинга, например. Мои пожелания -соперники как можно сильнее. Не получилось забить, не получилось не допустить ошибок в обороне. Второй гол даже моментом нельзя назвать. Похожа ли ситуация в "Динамо" и сборной России в последних матчах? Увидел дежавю, но ошибаются разные игроки, так что нет смысла проводить параллели. Товарищеский матч - это не давление" - заявил Карпин на пресс-конференции.