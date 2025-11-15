На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя - РИА Новости. Пять афтершоков магнитудой до 5,3, в том числе один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло также пять афтершоков с аналогичной магнитудой - от 3,6 до 5,3, в населенных пунктах один из подземных толчков ощущался силой до трех баллов.

"За сутки зарегистрировано пять афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,6 до 5,3. В населенных пунктах ощущался один из них", - проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Из вулкана Крашенинникова произошел пепловый выброс. В населенных пунктах пеплопадов не зарегистрировано. Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова.