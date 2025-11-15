На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя - РИА Новости. Пять афтершоков магнитудой до 5,3, в том числе один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошло также пять афтершоков с аналогичной магнитудой - от 3,6 до 5,3, в населенных пунктах один из подземных толчков ощущался силой до трех баллов.
"За сутки зарегистрировано пять афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,6 до 5,3. В населенных пунктах ощущался один из них", - проинформировали спасатели в Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Из вулкана Крашенинникова произошел пепловый выброс. В населенных пунктах пеплопадов не зарегистрировано. Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.