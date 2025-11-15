Рейтинг@Mail.ru
"Говорит самую мерзость". Заявление Каллас о России поразило журналиста
11:44 15.11.2025 (обновлено: 14:42 15.11.2025)
"Говорит самую мерзость". Заявление Каллас о России поразило журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине.
"Европарламент дал пост самой глупой женщине, говорящей самую мерзость. Украинские кладбища буквально переполнены погибшими", — написал он.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорах России и Украины возникла из-за нежелания Киева и провокаций европейских стран.
Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
