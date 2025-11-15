https://ria.ru/20251115/kallas-2055151890.html
"Говорит самую мерзость". Заявление Каллас о России поразило журналиста
"Говорит самую мерзость". Заявление Каллас о России поразило журналиста - РИА Новости, 15.11.2025
"Говорит самую мерзость". Заявление Каллас о России поразило журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине. РИА Новости, 15.11.2025
"Говорит самую мерзость". Заявление Каллас о России поразило журналиста
Боуз раскритиковал Каллас за слова о выгоде конфликта против России