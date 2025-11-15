Рейтинг@Mail.ru
Посол Палестины обвинил Израиль в несоблюдении прекращении огня
15:09 15.11.2025 (обновлено: 15:10 15.11.2025)
Посол Палестины обвинил Израиль в несоблюдении прекращении огня
Посол Палестины обвинил Израиль в несоблюдении прекращении огня
Израильские войска присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа, а поставки гуманитарной помощи в анклав составляют лишь половину от предусмотренных... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
израиль
палестина
австрия
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, палестина, австрия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Палестина, Австрия, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Посол Палестины обвинил Израиль в несоблюдении прекращении огня

Посол Абдель Шафи: ЦАХАЛ присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа

Израильские военные на территории сектора Газа
ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Израильские войска присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа, а поставки гуманитарной помощи в анклав составляют лишь половину от предусмотренных соглашением о перемирии, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.
"Израильские войска присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа. На этих территориях Израиль систематически разрушает здания, целые жилые кварталы. Второе: объем гуманитарной помощи, который по условиям соглашения должен поступать в Газу, составляет 600 грузовиков в день. На деле проходит менее 300", - сказал посол.
Он добавил, что продолжается нехватка медикаментов, медицинских материалов и продовольствия. "Мы считаем, что Израиль вовсе не соблюдает условия соглашения о прекращении огня", - заключил собеседник агентства.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Израиль получил еще один гроб с телом погибшего в Газе заложника
13 ноября, 22:28
 
Заголовок открываемого материала