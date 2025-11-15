https://ria.ru/20251115/izrail-2055178141.html
Посол Палестины обвинил Израиль в несоблюдении прекращении огня
Посол Палестины обвинил Израиль в несоблюдении прекращении огня - РИА Новости, 15.11.2025
Посол Палестины обвинил Израиль в несоблюдении прекращении огня
Израильские войска присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа, а поставки гуманитарной помощи в анклав составляют лишь половину от предусмотренных... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T15:09:00+03:00
2025-11-15T15:09:00+03:00
2025-11-15T15:10:00+03:00
в мире
израиль
палестина
австрия
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_0df3b6574a593fb0e82f5625c4be5c43.jpg
https://ria.ru/20251113/izrail-2054873177.html
израиль
палестина
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_7ca7f5a45edc903f53251132efa7fb2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, австрия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Палестина, Австрия, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Посол Палестины обвинил Израиль в несоблюдении прекращении огня
Посол Абдель Шафи: ЦАХАЛ присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа
ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Израильские войска присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа, а поставки гуманитарной помощи в анклав составляют лишь половину от предусмотренных соглашением о перемирии, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.
"Израильские войска присутствуют более чем на 50% территории сектора Газа. На этих территориях Израиль систематически разрушает здания, целые жилые кварталы. Второе: объем гуманитарной помощи, который по условиям соглашения должен поступать в Газу, составляет 600 грузовиков в день. На деле проходит менее 300", - сказал посол.
Он добавил, что продолжается нехватка медикаментов, медицинских материалов и продовольствия. "Мы считаем, что Израиль вовсе не соблюдает условия соглашения о прекращении огня", - заключил собеседник агентства.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.