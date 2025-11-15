https://ria.ru/20251115/herson-2055147389.html
В Херсоне прогремели взрывы
Новые взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
херсон
Новости
