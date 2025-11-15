Сборная Грузии разгромно проиграла испанцам и потеряла шансы на выход на ЧМ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная Грузии по футболу на своем поле разгромно уступила команде Испании в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы Е, которая прошла в Тбилиси, завершилась со счетом 4:0 в пользу испанской сборной, в составе которой дубль оформил Микель Оярсабаль (11-я и 63-я минуты), а также по мячу забили Мартин Субименди (22) и Ферран Торрес (34).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E
Сборная Испании продлила серию без поражений в официальных матчах до рекордных 30 встреч (25 побед, 5 ничьих), превзойдя достижение команды под руководством Висенте дель Боске (29 матчей с июня 2010 года по июнь 2013-го).
В другом матче квартета сборная Турции на своем поле обыграла команду Болгарии со счетом 2:0.
Испанцы одержали пятую победу подряд в отборочном турнире и лидируют в группе, набрав 15 очков. На втором месте располагается сборная Турции с 12 очками. Команда Грузии (3 очка) проиграла четвертый матч в отборе и лишилась шансов на выход на мировое первенство. Уступившие во всех встречах болгары замыкают квартет.
В заключительном матче отборочного турнира команда Грузии 18 ноября на выезде сыграет против сборной Болгарии, испанцы в этот же день примут турок.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.