Сборная Грузии разгромно проиграла испанцам и потеряла шансы на выход на ЧМ
Футбол
 
22:15 15.11.2025
Сборная Грузии разгромно проиграла испанцам и потеряла шансы на выход на ЧМ
спорт, микель оярсабаль, висенте дель боске, чемпионат мира по футболу 2026
Сборная Грузии разгромно проиграла испанцам и потеряла шансы на выход на ЧМ-2026

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная Грузии по футболу на своем поле разгромно уступила команде Испании в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы Е, которая прошла в Тбилиси, завершилась со счетом 4:0 в пользу испанской сборной, в составе которой дубль оформил Микель Оярсабаль (11-я и 63-я минуты), а также по мячу забили Мартин Субименди (22) и Ферран Торрес (34).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E
15 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Грузия
0 : 4
Испания
11‎’‎ • Микель Ойарсабаль (П)
22‎’‎ • Мартин Зубименди
(Фабиан Руис)
35‎’‎ • Ферран Торрес
(Микель Ойарсабаль)
63‎’‎ • Микель Ойарсабаль
(Ферран Торрес)
Сборная Испании продлила серию без поражений в официальных матчах до рекордных 30 встреч (25 побед, 5 ничьих), превзойдя достижение команды под руководством Висенте дель Боске (29 матчей с июня 2010 года по июнь 2013-го).
В другом матче квартета сборная Турции на своем поле обыграла команду Болгарии со счетом 2:0.
Испанцы одержали пятую победу подряд в отборочном турнире и лидируют в группе, набрав 15 очков. На втором месте располагается сборная Турции с 12 очками. Команда Грузии (3 очка) проиграла четвертый матч в отборе и лишилась шансов на выход на мировое первенство. Уступившие во всех встречах болгары замыкают квартет.
В заключительном матче отборочного турнира команда Грузии 18 ноября на выезде сыграет против сборной Болгарии, испанцы в этот же день примут турок.
