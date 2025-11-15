Сборная Грузии разгромно проиграла испанцам и потеряла шансы на выход на ЧМ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная Грузии по футболу на своем поле разгромно уступила команде Испании в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы Е, которая прошла в Тбилиси, завершилась со счетом 4:0 в пользу испанской сборной, в составе которой дубль оформил Микель Оярсабаль (11-я и 63-я минуты), а также по мячу забили Мартин Субименди (22) и Ферран Торрес (34).

Сборная Испании продлила серию без поражений в официальных матчах до рекордных 30 встреч (25 побед, 5 ничьих), превзойдя достижение команды под руководством Висенте дель Боске (29 матчей с июня 2010 года по июнь 2013-го).

В другом матче квартета сборная Турции на своем поле обыграла команду Болгарии со счетом 2:0.

Испанцы одержали пятую победу подряд в отборочном турнире и лидируют в группе, набрав 15 очков. На втором месте располагается сборная Турции с 12 очками. Команда Грузии (3 очка) проиграла четвертый матч в отборе и лишилась шансов на выход на мировое первенство. Уступившие во всех встречах болгары замыкают квартет.