Комитет Госдумы поддержал смягчение налогообложения для букмекеров - РИА Новости, 15.11.2025
16:40 15.11.2025 (обновлено: 16:46 15.11.2025)
Комитет Госдумы поддержал смягчение налогообложения для букмекеров
Комитет Госдумы поддержал смягчение налогообложения для букмекеров
россия, алексей сазанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Россия, Алексей Сазанов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Комитет Госдумы поддержал смягчение налогообложения для букмекеров

Комитет ГД одобрил некоторое смягчение новых условий налогообложения букмекеров

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая несколько смягчает условия налогообложения букмекеров, которые планировалось ввести в действие с 2026 года.
Первоначальная редакция водила для букмекерских контор налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок и налог на прибыль в размере 25%. Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес. При этом принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам, которые зависят от суммы полученного игроком дохода. Бюджетный комитет поддержал поправку правительства, которая уточняет редакцию законопроекта в части налогообложения игорного бизнеса.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Турции сотни футболистов вызовут на допрос по делу о ставках
9 ноября, 11:24
"Предлагается смягчить ранее предлагавшиеся положения: налог со ставок заменить налогом с разницы между ставками и выигрышами, установив при этом ставку налогу 7% вместо 5%. Также уточняется порядок уплаты налога и предоставления налоговой декларации букмекером по месту нахождения организации", - сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, представляя поправку.
Среди причин таких изменений Сазанов отметил риск того, что "пойдет большой переток ставок в нелегальный оборот". Поэтому и было принято решение о переходе к налогообложению разницы между ставками и выплатами выигрышей и об индексации ставки налога, пояснил он.
Ранее Сазанов говорил, что доходы бюджета России от азартной деятельности составляют порядка 1 миллиарда рублей, а с 2026 года Минфин ожидает дополнительные доходы от изменения налогообложения тотализаторов и букмекеров в объеме порядка 100 миллиардов рублей в год.
Ко второму чтению комитет поддержал поправку, которая исключает из облагаемой базы целевые отчисления тотализаторов и букмекерских контор, которые они должны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Госдуме поддержали поправки о снижении порога годовой выручки для УСН
15:21
 
РоссияАлексей СазановГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
