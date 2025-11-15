Головин заявил, что сборная России играла лучше чилийцев

"Совершили две грубые ошибки, хотя играли лучше соперника. Просто потеряли концентрацию - мы ошиблись, а они не простили. Это были две одинаковые ошибки. Это один из самых сложных соперников, но они не играли лучше нас и не выглядели какой-то сложной командой. Против них не было тяжело играть. Просто две ошибки, два гола - это все, что они создали", - сказал Головин журналистам.