21:18 15.11.2025
Головин заявил, что сборная России играла лучше чилийцев
Головин заявил, что сборная России играла лучше чилийцев
СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что национальная команда играла лучше соперника в товарищеском матче против чилийцев, прошедшем в Сочи.
В субботу сборная России со счетом 0:2 уступила команде Чили. Национальная команда потерпела первое поражение с ноября 2021 года, тогда россияне уступили в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1).
"Совершили две грубые ошибки, хотя играли лучше соперника. Просто потеряли концентрацию - мы ошиблись, а они не простили. Это были две одинаковые ошибки. Это один из самых сложных соперников, но они не играли лучше нас и не выглядели какой-то сложной командой. Против них не было тяжело играть. Просто две ошибки, два гола - это все, что они создали", - сказал Головин журналистам.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
Товарищеские матчи
15 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Россия
0 : 2
Чили
37‎’‎ • Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
76‎’‎ • Бен Бреретон
(Габриэль Суасо)
ФутболСпортРоссияСочиЧилиМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
