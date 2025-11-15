Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо завершать

«

"Я думаю, что для Валерия Георгиевича это будет пища для размышления, что благотворительную акцию надо заканчивать. Миллион футболистов мы просмотрели, и, мне кажется, в следующих играх будут вызываться уже более опытные игроки или те, на которых он будет рассчитывать, - будут формировать костяк сборной России. Потому что каждый раз сочетания разные. Это чисто мое мнение, мне кажется, это так будет выглядеть", - написал Глушаков в Telegram-канале.