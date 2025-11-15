Рейтинг@Mail.ru
Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо завершать - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:28 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/glushakov-2055222316.html
Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо завершать
Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо завершать - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо завершать
Бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что главному тренеру национальной команды Валерию Карпину стоит начать наигрывать в составе опытных... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T21:28:00+03:00
2025-11-15T21:28:00+03:00
футбол
спорт
валерий карпин
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753425668_0:0:2483:1397_1920x0_80_0_0_a8f1a3fba9639781b09671235eeaa52f.jpg
/20251115/rossiya-chili-2055211985.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753425668_102:0:2374:1704_1920x0_80_0_0_a9f6fc0c9501bf47932efb531323e57c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, валерий карпин, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо завершать

Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо заканчивать

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгрок сборной России Денис Глушаков
Игрок сборной России Денис Глушаков - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что главному тренеру национальной команды Валерию Карпину стоит начать наигрывать в составе опытных игроков после поражения от команды Чили в товарищеском матче.
В субботу в Сочи сборная России со счетом 0:2 уступила команде Чили. Коллектив Карпина потерпел первое поражение с ноября 2021 года, тогда россияне уступили в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1). Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), составляла 22 встречи.
«
"Я думаю, что для Валерия Георгиевича это будет пища для размышления, что благотворительную акцию надо заканчивать. Миллион футболистов мы просмотрели, и, мне кажется, в следующих играх будут вызываться уже более опытные игроки или те, на которых он будет рассчитывать, - будут формировать костяк сборной России. Потому что каждый раз сочетания разные. Это чисто мое мнение, мне кажется, это так будет выглядеть", - написал Глушаков в Telegram-канале.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
Матвей Кисляк в матче против сборной Чили - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Сборная России все же проиграла... Но как же грязно рубились чилийцы!
15 ноября, 20:05
 
ФутболСпортВалерий КарпинМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала