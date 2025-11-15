https://ria.ru/20251115/glushakov-2055222316.html
Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо завершать
Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо завершать - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо завершать
Бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что главному тренеру национальной команды Валерию Карпину стоит начать наигрывать в составе опытных... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T21:28:00+03:00
2025-11-15T21:28:00+03:00
2025-11-15T21:28:00+03:00
футбол
спорт
валерий карпин
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753425668_0:0:2483:1397_1920x0_80_0_0_a8f1a3fba9639781b09671235eeaa52f.jpg
/20251115/rossiya-chili-2055211985.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753425668_102:0:2374:1704_1920x0_80_0_0_a9f6fc0c9501bf47932efb531323e57c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, валерий карпин, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Спорт, Валерий Карпин, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо завершать
Глушаков: акцию с вызовом в сборную миллиона футболистов надо заканчивать
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что главному тренеру национальной команды Валерию Карпину стоит начать наигрывать в составе опытных игроков после поражения от команды Чили в товарищеском матче.
В субботу в Сочи сборная России со счетом 0:2 уступила команде Чили. Коллектив Карпина потерпел первое поражение с ноября 2021 года, тогда россияне уступили в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1). Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), составляла 22 встречи.
«
"Я думаю, что для Валерия Георгиевича это будет пища для размышления, что благотворительную акцию надо заканчивать. Миллион футболистов мы просмотрели, и, мне кажется, в следующих играх будут вызываться уже более опытные игроки или те, на которых он будет рассчитывать, - будут формировать костяк сборной России. Потому что каждый раз сочетания разные. Это чисто мое мнение, мне кажется, это так будет выглядеть", - написал Глушаков в Telegram-канале.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.