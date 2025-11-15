"Полумертв": в Киеве обеспокоились состоянием Зеленского

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Многие украинцы все более равнодушно относятся к Владимиру Зеленскому на фоне последних коррупционных скандалов и неудач ВСУ на фронте, на это обратил внимание находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Почему-то это (состояние Зеленского. — Прим. ред) мало кого-то волнует, как будто люди ожидают, что он (Зеленский. — Прим. ред.) сам как-то с этим справится. Ну, конечно, им это не нравится. И мои коллеги говорят, что Зеленский политически полумертв", — сказал он.
По его словам, судьба Зеленского зависит сейчас от того, насколько успешно будут проведены расследования независимых антикоррупционных органов.
"И потом еще зависит от того, как пойдут дела у Зеленского в этой войне", — подытожил Ваннер.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.