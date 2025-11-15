Рейтинг@Mail.ru
"Полумертв": в Киеве обеспокоились состоянием Зеленского
07:17 15.11.2025 (обновлено: 16:02 15.11.2025)
"Полумертв": в Киеве обеспокоились состоянием Зеленского
"Полумертв": в Киеве обеспокоились состоянием Зеленского - РИА Новости, 15.11.2025
"Полумертв": в Киеве обеспокоились состоянием Зеленского
Многие украинцы все более равнодушно относятся к Владимиру Зеленскому на фоне последних коррупционных скандалов и неудач ВСУ на фронте, на это обратил внимание... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
киев
украина
владимир зеленский
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
киев
украина
в мире, киев, украина, владимир зеленский, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Вооруженные силы Украины
"Полумертв": в Киеве обеспокоились состоянием Зеленского

Welt: украинцы равнодушно относятся к Зеленскому после последних скандалов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Многие украинцы все более равнодушно относятся к Владимиру Зеленскому на фоне последних коррупционных скандалов и неудач ВСУ на фронте, на это обратил внимание находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Почему-то это (состояние Зеленского. — Прим. ред) мало кого-то волнует, как будто люди ожидают, что он (Зеленский. — Прим. ред.) сам как-то с этим справится. Ну, конечно, им это не нравится. И мои коллеги говорят, что Зеленский политически полумертв", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Депутат Рады обратился к Зеленскому со срочным призывом из-за ЧП на Украине
07:04
По его словам, судьба Зеленского зависит сейчас от того, насколько успешно будут проведены расследования независимых антикоррупционных органов.
"И потом еще зависит от того, как пойдут дела у Зеленского в этой войне", — подытожил Ваннер.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Вы проиграете": Туск обратился к Зеленскому
05:27
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Действительно фатально": СМИ забили тревогу из-за новой выходки Зеленского
01:05
 
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
