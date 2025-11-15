"Полумертв": в Киеве обеспокоились состоянием Зеленского

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Многие украинцы все более равнодушно относятся к Владимиру Зеленскому на фоне последних коррупционных скандалов и неудач ВСУ на фронте, на это обратил внимание находящийся в Киеве корреспондент телеканала Многие украинцы все более равнодушно относятся к Владимиру Зеленскому на фоне последних коррупционных скандалов и неудач ВСУ на фронте, на это обратил внимание находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

"Почему-то это (состояние Зеленского. — Прим. ред) мало кого-то волнует, как будто люди ожидают, что он ( Зеленский . — Прим. ред.) сам как-то с этим справится. Ну, конечно, им это не нравится. И мои коллеги говорят, что Зеленский политически полумертв", — сказал он.

По его словам, судьба Зеленского зависит сейчас от того, насколько успешно будут проведены расследования независимых антикоррупционных органов.

"И потом еще зависит от того, как пойдут дела у Зеленского в этой войне", — подытожил Ваннер.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.