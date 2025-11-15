Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы одобрил новый вычет по НДПИ для "Газпрома" - РИА Новости, 15.11.2025
18:12 15.11.2025
Комитет Госдумы одобрил новый вычет по НДПИ для "Газпрома"
Комитет Госдумы одобрил новый вычет по НДПИ для "Газпрома" - РИА Новости, 15.11.2025
Комитет Госдумы одобрил новый вычет по НДПИ для "Газпрома"
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в субботу одобрил поправки в налоговый кодекс, согласно которым у независимых производителей газа изымают... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T18:12:00+03:00
2025-11-15T18:12:00+03:00
экономика
алексей сазанов
газпром
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика, алексей сазанов, газпром, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Алексей Сазанов, Газпром, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Комитет Госдумы одобрил новый вычет по НДПИ для "Газпрома"

Комитет ГД одобрил вычет по НДПИ "Газпрому" за счет независимых производителей

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Вывеска на павильоне компании "Газпром"
Вывеска на павильоне компании Газпром
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Вывеска на павильоне компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в субботу одобрил поправки в налоговый кодекс, согласно которым у независимых производителей газа изымают дополнительные доходы, возникающие в результате опережающей индексации цен на газ на 3 п.п ежегодно в 2026–2028 годах, и вводят налоговый вычет по НДПИ для "Газпрома" в размере 64 миллиарда рублей с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2028 года, далее – по 5,5 миллиарда рублей в месяц.
"Это цепочка поправок, связанная с тем, что у нас уточняется порядок обложения НДПИ при добыче газа. У нас вводится новый дополнительный коэффициент, который позволяет изымать часть индексации цен на газ, который будет осуществляться на внутреннем рынке по 3% ежегодно, начиная с 1 октября следующего года. Также вводится специальный вычет для организаций – собственников Единой системы газоснабжения, который будет уменьшать сумму НДПИ к уплате соответствующими организациями", – отметил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Говоря об индексации цен на газ, он уточнил, что речь идет о промышленных потребителях.
"Индексация цен на газ приводит к увеличению выручки. Эта дополнительная индексация... будет изыматься через НДПИ. Поскольку следующая индексация будет опережающая. Естественно, нужен дополнительный повышающий коэффициент, чтобы эту индексацию дополнительно изымать", – добавил Сазанов.
Подготовленные Минфином поправки в налоговый кодекс предусматривают право "Газпрома" на вычет по НДПИ по 2,44 миллиарда рублей в месяц с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года, по 3,5 миллиарда – с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года. Таким образом, суммарно за этот период компания может получить 64 миллиарда рублей.
При этом, как предусматривают поправки, с 1 августа 2028 года "Газпром" будет получать по 5,5 миллиарда рублей в месяц. Сазанов в среду сообщал, что вычет в таком размере будет действовать, предположительно, до 2034 года.
ЭкономикаАлексей СазановГазпромГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
