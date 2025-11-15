Комитет Госдумы одобрил новый вычет по НДПИ для "Газпрома"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в субботу одобрил поправки в налоговый кодекс, согласно которым у независимых производителей газа изымают дополнительные доходы, возникающие в результате опережающей индексации цен на газ на 3 п.п ежегодно в 2026–2028 годах, и вводят налоговый вычет по НДПИ для "Газпрома" в размере 64 миллиарда рублей с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2028 года, далее – по 5,5 миллиарда рублей в месяц.