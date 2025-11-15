https://ria.ru/20251115/gaza-2055126729.html
Перемирие в секторе Газа остается хрупким, заявил посол Палестины
Посол Палестины Шафи: Израиль не соблюдает условия соглашения о прекращении огня
ВЕНА, 15 ноя - РИА Новости. Перемирие в секторе Газа остается крайне хрупким, Израиль не соблюдает условия соглашения о прекращении огня, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.
"Перемирие определенно не является стабильным. Оно даже очень хрупкое. С момента его заключения Израиль
убил около 260 палестинцев на территориях, находящихся под израильским контролем", - сказал дипломат.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.