Дивеев считает пропущенные от чилийцев голы результатом грубых ошибок

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев считает, что игроки команды Чили не создавали много опасных моментов в товарищеском матче, а пропущенные мячи стали результатом грубых ошибок в обороне.
В субботу в Сочи сборная России со счетом 0:2 уступила команде Чили. Оба гола были забиты после ошибок защитников в передачах на своей половине поля. Команда Карпина потерпела первое поражение с ноября 2021 года, тогда россияне уступили в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1). Беспроигрышная серия национальной команды в матчах, учитываемых в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), составляла 22 встречи.
"Была интересная игра. Чилийцы не так много создали у наших ворот. Два привоза – один мой, второй – рикошет, и мяч непонятно как оказался на дальней штанге. Бывает, это футбол. По моей ошибке – хотел отдать проникающую передачу в центр, но опорный полузащитник чилийцев меня перехитрил. Сначала побежал в бровку, а потом перестроился и прочитал мою передачу. И в концовке недоработали, когда нам забили второй", - приводит слова Дивеева сайт Российского футбольного союза (РФС).
"Чили - хорошая и интересная команда. Повторюсь, они не так много создали сами. Все моменты – наши ошибки. Хочется сказать большое спасибо болельщикам за то, что пришли. Это было приятно, их было слышно на протяжении всех 90 минут. На РПЛ здесь не так много ходят. Оказывается тут и по 32 тысячи ходят, спасибо большое", - добавил Дивеев.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
