Рейтинг@Mail.ru
Сборная Казахстана сыграла вничью с бельгийцами в отборе чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:12 15.11.2025 (обновлено: 19:22 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/futbol-2055206800.html
Сборная Казахстана сыграла вничью с бельгийцами в отборе чемпионата мира
Сборная Казахстана сыграла вничью с бельгийцами в отборе чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Сборная Казахстана сыграла вничью с бельгийцами в отборе чемпионата мира
Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T19:12:00+03:00
2025-11-15T19:22:00+03:00
футбол
спорт
казахстан
бельгия
сша
ханс ванакен
нуралы алип
максим самородов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978196594_0:30:1080:638_1920x0_80_0_0_7335bfa4cf7092dfa54e8baf5d69c307.jpg
/20251115/futbol-2055102507.html
казахстан
бельгия
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978196594_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_22065c43399368978ca78cdc2052a022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, казахстан, бельгия, сша, ханс ванакен, нуралы алип, максим самородов, челси, ахмат, зенит, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, Казахстан, Бельгия, США, Ханс Ванакен, Нуралы Алип, Максим Самородов, Челси, Ахмат, Зенит, Чемпионат мира по футболу 2026
Сборная Казахстана сыграла вничью с бельгийцами в отборе чемпионата мира

Дебютный гол Сатпаева помог казахстанцам сыграть вничью с Бельгией в отборе ЧМ

© Соцсети сборной Сборная Казахстана
Сборная Казахстана - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Соцсети сборной
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы J, которая прошла в Астане, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Казахстана мяч забил Дастан Сатпаев (9-я минута). У бельгийцев отличился Ханс Ванакен (48). На 79-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J
15 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Казахстан
1 : 1
Бельгия
09‎’‎ • Dastan Satpaev
48‎’‎ • Ханс Ванакен
(Тимоти Кастань)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями, а выступающий в составе грозненского "Ахмата" его соотечественник Максим Самородов вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте из-за повреждения.
Забивший мяч 17-летний Сатпаев стал самым молодым футболистом, которому удалось отличиться в составе сборной Казахстана. Этот гол стал для него дебютным в составе национальной команды. До этого рекорд принадлежал Еркебулану Сейдахмету, который 23 марта 2018 года забил гол в ворота венгров в возрасте 18 лет. Сатпаев летом 2026 года присоединится к лондонскому "Челси", за него "Кайрат" получит 4 миллиона евро, что станет крупнейшим трансфером в истории казахстанского футбола.
Сборная Бельгии, набрав 15 очков в семи матчах, лидирует в таблице группы. Команда Казахстана с 8 очками идет на предпоследней, четвертой строчке.
В заключительном матче отбора команда Бельгии 18 ноября сыграет против сборной Лихтенштейна. Футболисты сборной Казахстана, которые ранее лишились шансов на выход на чемпионат мира, завершили выступление в квалификации.
Лука Модрич - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Сборная Хорватии отобралась на ЧМ-2026
15 ноября, 00:38
 
ФутболСпортКазахстанБельгияСШАХанс ВанакенНуралы АлипМаксим СамородовЧелсиАхматЗенитЧемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала