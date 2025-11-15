Сборная Казахстана сыграла вничью с бельгийцами в отборе чемпионата мира

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы J, которая прошла в Астане, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Казахстана мяч забил Дастан Сатпаев (9-я минута). У бельгийцев отличился Ханс Ванакен (48). На 79-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J
15 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
09’ • Dastan Satpaev
48’ • Ханс Ванакен
Защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями, а выступающий в составе грозненского "Ахмата" его соотечественник Максим Самородов вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте из-за повреждения.
Забивший мяч 17-летний Сатпаев стал самым молодым футболистом, которому удалось отличиться в составе сборной Казахстана. Этот гол стал для него дебютным в составе национальной команды. До этого рекорд принадлежал Еркебулану Сейдахмету, который 23 марта 2018 года забил гол в ворота венгров в возрасте 18 лет. Сатпаев летом 2026 года присоединится к лондонскому "Челси", за него "Кайрат" получит 4 миллиона евро, что станет крупнейшим трансфером в истории казахстанского футбола.
Сборная Бельгии, набрав 15 очков в семи матчах, лидирует в таблице группы. Команда Казахстана с 8 очками идет на предпоследней, четвертой строчке.
В заключительном матче отбора команда Бельгии 18 ноября сыграет против сборной Лихтенштейна. Футболисты сборной Казахстана, которые ранее лишились шансов на выход на чемпионат мира, завершили выступление в квалификации.
