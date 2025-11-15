Обляков из-за травмы заменен в матче против чилийцев

СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу и ЦСКА Иван Обляков из-за травмы был заменен в первом тайме матча против команды Чили, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сборная России 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт" проводит матч против команды Чили . На данный момент счет не открыт.

На 19-й минуте игры Обляков после верховой борьбы упал на газон, ударившись поясницей. Он не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков.