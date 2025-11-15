Рейтинг@Mail.ru
Обляков из-за травмы заменен в матче против чилийцев
Футбол
 
18:41 15.11.2025
Обляков из-за травмы заменен в матче против чилийцев
Обляков из-за травмы заменен в матче против чилийцев
Полузащитник сборной России по футболу и ЦСКА Иван Обляков из-за травмы был заменен в первом тайме матча против команды Чили, сообщает корреспондент РИА Новости РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Обляков из-за травмы заменен в матче против чилийцев

Полузащитник сборной России Обляков из-за травмы заменен в матче против Чили

СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу и ЦСКА Иван Обляков из-за травмы был заменен в первом тайме матча против команды Чили, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сборная России 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт" проводит матч против команды Чили. На данный момент счет не открыт.
На 19-й минуте игры Обляков после верховой борьбы упал на газон, ударившись поясницей. Он не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков.
ЦСКА, за который выступает Обляков, в первом матче после паузы на игры сборных 22 ноября на выезде сыграет с московским "Спартаком" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
