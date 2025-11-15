https://ria.ru/20251115/futbol-2055203118.html
Обляков из-за травмы заменен в матче против чилийцев
Обляков из-за травмы заменен в матче против чилийцев - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Обляков из-за травмы заменен в матче против чилийцев
Полузащитник сборной России по футболу и ЦСКА Иван Обляков из-за травмы был заменен в первом тайме матча против команды Чили, сообщает корреспондент РИА Новости РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T18:41:00+03:00
2025-11-15T18:41:00+03:00
2025-11-15T18:41:00+03:00
футбол
спорт
россия
чили
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043614208_0:0:1992:1122_1920x0_80_0_0_4077fa38bec5b567c6793d223bc33589.jpg
/20251114/futbol-2054988396.html
россия
чили
сочи
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043614208_0:0:1760:1319_1920x0_80_0_0_fd38190b4e54b8e2095095970c8d3628.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, чили, сочи
Футбол, Спорт, Россия, Чили, Сочи
Обляков из-за травмы заменен в матче против чилийцев
Полузащитник сборной России Обляков из-за травмы заменен в матче против Чили
СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу и ЦСКА Иван Обляков из-за травмы был заменен в первом тайме матча против команды Чили, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сборная России
15 ноября в Сочи
на стадионе "Фишт" проводит матч против команды Чили
. На данный момент счет не открыт.
На 19-й минуте игры Обляков после верховой борьбы упал на газон, ударившись поясницей. Он не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков.
ЦСКА, за который выступает Обляков, в первом матче после паузы на игры сборных 22 ноября на выезде сыграет с московским "Спартаком" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).