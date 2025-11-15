Рейтинг@Mail.ru
Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду
Футбол
 
15:37 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/futbol-2055182504.html
Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду
Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду
Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду
Португальская футбольная федерация (FPF) готовит обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью предотвратить дисквалификацию Криштиану Роналду
2025-11-15T15:37:00+03:00
2025-11-15T15:37:00+03:00
футбол
спорт
португалия
ирландия
армения
криштиану роналду
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
/20251114/ronaldu-2054887610.html
португалия
ирландия
армения
2025
спорт, португалия, ирландия, армения, криштиану роналду, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, Португалия, Ирландия, Армения, Криштиану Роналду, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду

Португалия собирается оспорить или сократить дисквалификацию Роналду

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Португальская футбольная федерация (FPF) готовит обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью предотвратить дисквалификацию Криштиану Роналду более чем на один матч после его удаления в матче с командой Ирландии, сообщает Record.
В четверг сборная Португалии в гостях уступила Ирландии (0:2) в матче отборочного этапа на чемпионат мира 2026 года. Во втором тайме Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем в спину соперника после просмотра VAR. Форвард получил первую красную карточку за время выступления за национальную команду (226 матчей). Сборная Португалии еще не гарантировала себе выход на чемпионат мира. В последнем матче португальцы 16 ноября примут команду Армении.
По информации издания, FPF вскоре представит свои аргументы, которые она сочтет достаточными для смягчения ситуации и предотвращения возможного пропуска капитаном национальной сборной первого матча чемпионата мира 2026 года. Среди аргументов в защиту Роналду - напряженная предматчевая атмосфера, созданная ирландским тренером, обвинившим португальца во влиянии на судейство, грубая игра против футболиста на поле, а также отсутствие прецедентов в международной карьере португальца.
Если аргументы FPF будут приняты, Роналду пропустит только воскресную игру против сборной Армении и сможет участвовать во всех матчах команды на чемпионате мира 2026 года, если португальцы пройдут отбор.
"Никакого насилия": тренер сборной Португалии об удалении Роналду
14 ноября, 02:16
Футбол
 
