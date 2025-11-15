https://ria.ru/20251115/futbol-2055182504.html
Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду
Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду
Португальская футбольная федерация (FPF) готовит обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью предотвратить дисквалификацию Криштиану Роналду... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду
Португалия собирается оспорить или сократить дисквалификацию Роналду
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Португальская футбольная федерация (FPF) готовит обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью предотвратить дисквалификацию Криштиану Роналду более чем на один матч после его удаления в матче с командой Ирландии, сообщает Record.
В четверг сборная Португалии
в гостях уступила Ирландии
(0:2) в матче отборочного этапа на чемпионат мира 2026 года. Во втором тайме Роналду
получил прямую красную карточку за удар локтем в спину соперника после просмотра VAR. Форвард получил первую красную карточку за время выступления за национальную команду (226 матчей). Сборная Португалии еще не гарантировала себе выход на чемпионат мира. В последнем матче португальцы 16 ноября примут команду Армении
.
По информации издания, FPF вскоре представит свои аргументы, которые она сочтет достаточными для смягчения ситуации и предотвращения возможного пропуска капитаном национальной сборной первого матча чемпионата мира 2026 года. Среди аргументов в защиту Роналду - напряженная предматчевая атмосфера, созданная ирландским тренером, обвинившим португальца во влиянии на судейство, грубая игра против футболиста на поле, а также отсутствие прецедентов в международной карьере португальца.
Если аргументы FPF будут приняты, Роналду пропустит только воскресную игру против сборной Армении и сможет участвовать во всех матчах команды на чемпионате мира 2026 года, если португальцы пройдут отбор.