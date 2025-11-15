Рейтинг@Mail.ru
Германия обыграла Люксембург в матче отборочного этапа ЧМ-2026
Футбол
 
00:54 15.11.2025 (обновлено: 03:43 15.11.2025)
Германия обыграла Люксембург в матче отборочного этапа ЧМ-2026
Германия обыграла Люксембург в матче отборочного этапа ЧМ-2026
Сборная Германии обыграла команду Люксембурга в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Германия обыграла Люксембург в матче отборочного этапа ЧМ-2026

Трофей чемпионата мира 2026 года
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сборная Германии обыграла команду Люксембурга в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы A в Люксембурге завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дублем отметился Ник Вольтемаде (49-я и 69-я минуты).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A
14 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Люксембург
0 : 2
Германия
49‎’‎ • Ник Вольтемаде
(Лерой Сане)
69‎’‎ • Ник Вольтемаде
(Боте Баку)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче сборная Словакии обыграла команду Северной Ирландии со счетом 1:0.
Сборная Германии, набрав 12 очков, лидирует в турнирной таблице группы A. Аналогичное количество баллов у идущей на втором месте команды Словакии. Обе сборные гарантировали себе как минимум участие в стыковых матчах за право сыграть в финальной части чемпионата мира. Далее идут сборные Северной Ирландии (7) и Люксембурга (0).
В заключительном матче отборочного этапа немцы 17 ноября примут сборную Словакии и определят победителя группы A, в этот же день люксембуржцы сыграют в гостях с командой Северной Ирландии.
Сборная Хорватии отобралась на ЧМ-2026
