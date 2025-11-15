Рейтинг@Mail.ru
14:49 15.11.2025 (обновлено: 14:53 15.11.2025)
Во Франции пожарные выйдут на забастовку из-за условий труда
Во Франции пожарные выйдут на забастовку из-за условий труда
в мире, лион, франция
В мире, Лион, Франция
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛион
Лион - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Лион. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости. Пожарные одного из крупнейших городов Франции, Лиона, выйдут в понедельник на забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы, сообщила в субботу газета Figaro.
"Пожарные лионской метрополии и департамента Рона выйдут в понедельник на забастовку, чтобы потребовать улучшения условий труда и зарплат", - говорится в статье.
Они также хотят добиться увеличения штата сотрудников на фоне их продолжающейся нехватки, пишет Figaro.
Пожарные соберутся на манифестацию в 7 утра по местному времени (09.00 мск) перед городской администрацией, после чего направятся к зданию властей департамента, сообщает газета. Акции завершатся во вторник утром, однако забастовка может быть продлена на фоне предстоящих местных выборов в марте 2026 года, сказано в материале.
Как напоминает издание, в октября 2024 года пожарные в Лионе устроили забастовку, которая продлилась более четырех месяцев.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Грязная помойка". Макрона поставили на место после дерзких слов о России
Вчера, 09:29
 
