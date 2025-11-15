Во Франции пожарные выйдут на забастовку из-за условий труда

"Пожарные лионской метрополии и департамента Рона выйдут в понедельник на забастовку, чтобы потребовать улучшения условий труда и зарплат", - говорится в статье.

Пожарные соберутся на манифестацию в 7 утра по местному времени (09.00 мск) перед городской администрацией, после чего направятся к зданию властей департамента, сообщает газета. Акции завершатся во вторник утром, однако забастовка может быть продлена на фоне предстоящих местных выборов в марте 2026 года, сказано в материале.