Во Франции пожарные выйдут на забастовку из-за условий труда
Во Франции пожарные выйдут на забастовку из-за условий труда - РИА Новости, 15.11.2025
Во Франции пожарные выйдут на забастовку из-за условий труда
Пожарные одного из крупнейших городов Франции, Лиона, выйдут в понедельник на забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы, сообщила... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T14:49:00+03:00
2025-11-15T14:49:00+03:00
2025-11-15T14:53:00+03:00
Во Франции пожарные выйдут на забастовку из-за условий труда
Пожарные Лиона выйдут на забастовку из-за условий труда и низкой зарплаты
ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости.
Пожарные одного из крупнейших городов Франции, Лиона, выйдут в понедельник на забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы, сообщила в субботу газета
Figaro.
"Пожарные лионской метрополии и департамента Рона выйдут в понедельник на забастовку, чтобы потребовать улучшения условий труда и зарплат", - говорится в статье.
Они также хотят добиться увеличения штата сотрудников на фоне их продолжающейся нехватки, пишет Figaro.
Пожарные соберутся на манифестацию в 7 утра по местному времени (09.00 мск) перед городской администрацией, после чего направятся к зданию властей департамента, сообщает газета. Акции завершатся во вторник утром, однако забастовка может быть продлена на фоне предстоящих местных выборов в марте 2026 года, сказано в материале.
Как напоминает издание, в октября 2024 года пожарные в Лионе
устроили забастовку, которая продлилась более четырех месяцев.