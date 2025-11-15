Рейтинг@Mail.ru
Euroclear хранит 193 миллиарда евро замороженных российских активов
20:52 15.11.2025 (обновлено: 20:53 15.11.2025)
Euroclear хранит 193 миллиарда евро замороженных российских активов
экономика, россия, украина, франция, сергей лавров, euroclear, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Франция, Сергей Лавров, Euroclear, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз, Санкции в отношении России
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Бельгийский депозитарий Euroclear хранит 193 миллиардов евро замороженных активов России, из которых 180 миллиардов евро принадлежат ЦБ РФ, сообщает глава Euroclear Валери Урбан в интервью газете Monde.
"Euroclear управляет депозитами на сумму в 42,5 триллиона евро - это в 14 раз больше ВВП Франции. В этой гигантской массе средств, точный объем которой не отображается ни на одном экране в штаб-квартире, находятся 193 миллиардов евро российских активов, из которых основная часть - 180 миллиардов - принадлежит ЦБ РФ", - сказано в материале издания.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Европейский союз с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов РФ ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам
3 октября, 17:05
