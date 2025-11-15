Эстония сократит число новобранцев на срочную службу, пишут СМИ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Силы обороны Эстонии в 2026 году призовут на срочную службу в три раза меньше новобранцев, чем обычно, чтобы обеспечить возможность действующим военнослужащим пройти расширенное обучение, сообщает телерадиокомпания ERR.

"В следующем году набор призывников будет примерно в три раза меньше обычного. Если ранее призывалось от тысячи до четырёх тысяч человек в год, то в 2026-м - всего 1,2 тысячи... Такой подход обеспечит возможность действующим военнослужащим пройти расширенное дополнительное обучение", - говорится в сообщении.

Как отмечает ERR, речь идёт о разовом исключении, поскольку Эстония готовится перейти на модель призыва, при которой новобранцев будут принимать дважды в год. В этой связи, пишет телерадиокомпания, возникла необходимость сделать переходный год, когда действующих военнослужащих обучают и обновляют их навыки "без ущерба для качества призывной службы".

"Причина, по которой мы призываем меньше новобранцев, заключается в том, чтобы в последующие годы, когда нагрузка на обучение вновь увеличится, у нас было достаточно действующих военнослужащих, которые могли бы заниматься подготовкой новобранцев", - приводит телерадиокомпания слова начальника отдела боевой подготовки генштаба сил обороны Эстонии, полковника Маргот Кюннапуу.