Экс-разведчик США заявил о важности предотвращения конфликта в Венесуэле

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предотвращение "имперских амбиций" США и военных действий страны в Венесуэле являются важными для обеспечения стабильности в мире, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«
"Срыв имперских амбиций США, предотвращение ошибки США в участии в военном конфликте, который продлится целое поколение и дестабилизирует целый регион мира. Я говорю о возможной войне с Венесуэлой. Если США найдут альтернативные пути обеспечения стабильности в регионе, я думаю, это поможет создать условия стабильности не только в нашем полушарии, но и во всем мире", - заявил собеседник агентства.
"Если мы выберем путь войны, как Россия может вести переговоры о мире с нацией, которая находится в состоянии войны с Венесуэлой? Поэтому предотвращение войны в Венесуэле, убеждение США не идти на войну с Венесуэлой будет одним из самых важных решений для глобальной стабильности в ближайшие три-пять лет", - добавил он.
В период с сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. При этом в конгрессе США усомнились в наличии законных оснований на проведение данных операций без разрешения законодателей.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное копье").
США выдумали историю с наркокартелем в Венесуэле, заявила социолог
27 августа, 04:39
В конце октября Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
В МИД раскритиковали давление США на Венесуэлу
4 сентября, 06:29