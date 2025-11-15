Рейтинг@Mail.ru
"При встрече Саиныча качать на руках": почему в ВДВ ввели это правило - РИА Новости, 15.11.2025
10:00 15.11.2025
"При встрече Саиныча качать на руках": почему в ВДВ ввели это правило
"При встрече Саиныча качать на руках": почему в ВДВ ввели это правило
"При встрече Саиныча качать на руках": почему в ВДВ ввели это правило

© РИА Новости / Михаил Кухтарев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Воздушно-десантных войск СССР во время учений
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
Военнослужащие Воздушно-десантных войск СССР во время учений
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Он спасал людей там, где другие отступали, совершая такое, что порой казалось невозможным. Сослуживцы его называли Саиныч — с большим уважением и теплотой. О подвиге летчика Николая Майданова — в материале РИА Новости.

Был настоящим другом

Родился будущий герой 7 февраля 1956 года в крохотном казахском поселке Таскудук, что в переводе означает "колодец из звезд". Мечта о небе повела его непростым путем.
CC BY 4.0 / Mil.ru / Полковник Николай Майданов
Первая попытка поступить в летное училище окончилась неудачно. Коля пробовал вместе с другом, а когда врачебная комиссия не допустила товарища до экзаменов, Николай решил поддержать его — и забрал документы. Он умел по-настоящему дружить.
Пошел в армию, отслужил, а после подал документы в Саратовское авиационное училище. На этот раз все сложилось успешно: учеба шла легко, а преподаватели отмечали, что у молодого курсанта есть особое врожденное чувство, которым обладают только летчики высшего пилотажа.

"Сломанная рация"

Боевой путь героя начался с командировки в Афганистан, куда летчика впервые направили в 1984 году для выполнения задач 40-й армии, причем попросился он туда сам. Николай Саинович Майданов оказался в самом пекле. Летать пришлось вблизи пакистанской границы.
© РИА Новости / А. Соломонов | Перейти в медиабанкПоследняя колонна советских войск из Афганистана пересекает границу СССР, 1989 год
Однажды около селения Абчакан он заметил деревья, которые… двигались. Оказалось, "духи" в целях маскировки привязали их к ослам. Майданов связался с ближайшим подразделением десантников.
В мае 1987 года звено Майданова, возвращаясь на базу, получило сигнал о помощи: высаженный ранее десант из 26 спецназовцев попал в засаду. Против сотни "духов" бойцы продержаться бы не могли. Командование запретило возвращаться. Но у капитана Майданова "сломалась рация", и, развернув звено, он пошел на выручку. Звено два дня прикрывало спецназовцев с воздуха, сделало 15 боевых вылетов и произвело под душманским огнем восемь посадок.
© РИА Новости / Л. Якутин | Перейти в медиабанкОграниченный контингент советских войск в Демократической Республике Афганистан. Знакомство афганских воинов с советской техникой
За нарушение приказа Майданова отстранили от полетов и посадили под домашний арест. В итоге летчик получил выговор и… орден Красной Звезды.

Миллион за голову

Благодаря высокому летному мастерству Майданову одному из немногих пилотов разрешали поиск бандформирований в режиме "свободной охоты", то есть без согласования с командованием авиационной части.
"Летать с ним пилоты почитали за честь. Да и "духи" считали бы счастьем знать маршруты его полетов: за голову назначили премию в миллион афгани наличными, о чем свидетельствовали красочные объявления, разбросанные по Газни", — вспоминал полковник Виктор Николаев.
© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкАфганские моджахеды (душманы)
Афганские боевики не раз пытались поймать Майданова "на живца". Пуская по горной тропе оседланных лошадей, устраивали засаду. Но тщетно: летчик, маневрируя над землей, под шквальным огнем ускользал из ловушек, как заговоренный. За ним со временем закрепилось прозвище Коля-счастливчик.

"Носить на руках"

Среди многих боев в Афганистане особо выделяется один. В декабре 1987 года возле кишлака Харландай "духи" сбили два вертолета со спецназовцами, 25 десантников выжили. Члены экипажа вступили в бой с двумя сотнями боевиков, среди которых был и элитный отряд знаменитых пакистанских головорезов "Черные аисты".
На помощь спецназовцам вылетела группа из четырех Ми-8 и стольких же Ми-24, которой командовал капитан Николай Майданов. Попавшие в окружение бойцы находились на обстреливаемом со всех сторон плато.
© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкВертолеты Ми-8 и Ми-24 в воздухе
В первом рейсе Саиныч высадил 20 десантников с боеприпасами, забрал раненых и экипажи подбитых вертолетов. А во втором рейсе, забирая людей, Майданов отказался улетать, когда десантники недосчитались одного человека.
В итоге последнего спецназовца — оглушенного — нашли, и на борту Ми-8 оказалось 35 человек — явный перегруз. Каким-то чудом Майданов сумел вывести падающий в обрыв Ми-8 из пике и довел его до базы.
Именно после этого случая десантники постановили: при встрече с Саинычем качать его на руках.
За свой подвиг Николай Майданов был награжден "Золотой Звездой" Героя Советского Союза и орденом Ленина.
© РИА Новости / Евгений БиятовМедаль "Золотая Звезда"
Последний бой легендарного летчика

В августе 1999 года Николай Майданов участвовал в контртеррористической операции в Дагестане. Он высадил шесть тактических десантов. В Чечне всегда оказывался на самых опасных участках. За его голову боевики обещали 500 тысяч долларов. Двадцать девятого января 2000 года десантники попали в засаду в Аргунском ущелье, несколько бойцов получили ранения.
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАргунское ущелье в горах Итум-Калинского района Чечни
В момент эвакуации вражеская пуля угодила в приборную доску и срикошетила в грудь пилота. Но даже такая тяжелая рана не заставила летчика выпустить штурвал из своих рук. Смерть Николай встретил от потери крови за несколько мгновений до приземления. Посадку вертолета завершил его второй пилот.

Память о герое

"В отряде вертолетчиков никто не хотел верить в смерть любимого командира. Матерые мужики, прошедшие пекло множества жесточайших баталий, плакали от такой утраты навзрыд, как малые дети", — рассказывал полковник Виктор Николаев.
В 2000 году Николаю Майданову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. В память о летчике на Аллее Героев в парке Победы в Санкт-Петербурге был установлен бюст Николая Саиновича Майданова, куда приносят цветы те, кого он спасал.
CC BY-SA 3.0 / Министерство обороны Российской Федерации / Бюст Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации полковника Николая Майданова на Аллее Героев в Московском парке Победы в Санкт-ПетербургеБюст Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации полковника Николая Майданова на Аллее Героев в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге
