https://ria.ru/20251115/denisova-2055183939.html
Россиянка Денисова номинирована на звание лучшего стрелка года в мире
Россиянка Денисова номинирована на звание лучшего стрелка года в мире - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Россиянка Денисова номинирована на звание лучшего стрелка года в мире
Выступающая в стендовой стрельбе россиянка Лада Денисова вышла в финальную часть голосования за звание лучшей спортсменки года по версии Международной федерации РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T15:49:00+03:00
2025-11-15T15:49:00+03:00
2025-11-15T15:49:00+03:00
спорт
стрелковый спорт
кипр
италия
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016234279_0:0:1016:572_1920x0_80_0_0_64218f2a4a2e1b5aee272c67b126a2c2.jpg
/20250704/mankhanov--2027119317.html
кипр
италия
катар
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016234279_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_1876905b8e9c3b44f0c6450e495f94ea.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, стрелковый спорт, кипр, италия, катар
Спорт, Стрелковый спорт, Кипр, Италия, Катар
Россиянка Денисова номинирована на звание лучшего стрелка года в мире
Денисова вышла в финал голосования за звание лучшего стрелка года по версии ISSF