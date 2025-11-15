Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Денисова номинирована на звание лучшего стрелка года в мире - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/denisova-2055183939.html
Россиянка Денисова номинирована на звание лучшего стрелка года в мире
Россиянка Денисова номинирована на звание лучшего стрелка года в мире - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Россиянка Денисова номинирована на звание лучшего стрелка года в мире
Выступающая в стендовой стрельбе россиянка Лада Денисова вышла в финальную часть голосования за звание лучшей спортсменки года по версии Международной федерации РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T15:49:00+03:00
2025-11-15T15:49:00+03:00
спорт
стрелковый спорт
кипр
италия
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016234279_0:0:1016:572_1920x0_80_0_0_64218f2a4a2e1b5aee272c67b126a2c2.jpg
/20250704/mankhanov--2027119317.html
кипр
италия
катар
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016234279_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_1876905b8e9c3b44f0c6450e495f94ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стрелковый спорт, кипр, италия, катар
Спорт, Стрелковый спорт, Кипр, Италия, Катар
Россиянка Денисова номинирована на звание лучшего стрелка года в мире

Денисова вышла в финал голосования за звание лучшего стрелка года по версии ISSF

© Фото : Стрелковый Союз РоссииРоссиянка Лада Денисова стала победительницей этапа Кубка мира по стендовой стрельбе
Россиянка Лада Денисова стала победительницей этапа Кубка мира по стендовой стрельбе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Стрелковый Союз России
Читать в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Выступающая в стендовой стрельбе россиянка Лада Денисова вышла в финальную часть голосования за звание лучшей спортсменки года по версии Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), сообщается на сайте организации.
Голосование продлится до 20 ноября. На звание лучшего стрелка года среди женщин также претендуют шестикратная чемпионка мира норвежка Жанетт Хегг Дуэстад, бразильянка Бренда Родригес, представительница Кипра Константия Николау и двукратная чемпионка Европы датчанка Рикке Ибсен.
Денисовой 23 года. По итогам сезона россиянка в дисциплине трап выиграла золото на этапе Кубка мира на Кипре и бронзовую награду на этапе серии в Италии. Также спортсменка примет участие в Финале Кубка мира, который пройдет 5 декабря в Катаре.
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
Стрельба из лука - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Главу Российской федерации стрельбы из лука выдвинули в World Archery
4 июля, 10:59
 
СпортСтрелковый спортКипрИталияКатар
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Металлург Мг
    Авангард
  • Хоккей
    27.11 17:00
    Салават Юлаев
    Барыс
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала