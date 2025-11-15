В Челябинске арестовали первого замначальника ГУФСИН по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Первый заместитель начальника регионального ГУФСИН полковник внутренней службы Сергей Бульчук и главный бухгалтер ведомства арестованы до 12 января 2026 года по делу о превышении полномочий и получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 января 2026 года, уточнил он.

Ранее пресс-бюро ФСИН России сообщало, что Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ России по Челябинской области по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций задержаны первый заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Олег Мохов, главный бухгалтер главной бухгалтерии ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Марина Уфимцева. Мохов также арестован судом до 12 января 2026 года.