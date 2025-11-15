https://ria.ru/20251115/cheljabinsk-2055162430.html
В Челябинске арестовали первого замначальника ГУФСИН по делу о взятке
В Челябинске арестовали первого замначальника ГУФСИН по делу о взятке - РИА Новости, 15.11.2025
В Челябинске арестовали первого замначальника ГУФСИН по делу о взятке
Первый заместитель начальника регионального ГУФСИН полковник внутренней службы Сергей Бульчук и главный бухгалтер ведомства арестованы до 12 января 2026 года по
2025-11-15T12:56:00+03:00
2025-11-15T12:56:00+03:00
2025-11-15T12:56:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20250701/chelyabinsk-2026466933.html
россия
челябинская область
челябинск
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Челябинске арестовали первого замначальника ГУФСИН по делу о взятке
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Первый заместитель начальника регионального ГУФСИН полковник внутренней службы Сергей Бульчук и главный бухгалтер ведомства арестованы до 12 января 2026 года по делу о превышении полномочий и получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Центральный районный суд Челябинска
избрал меру пресечения в отношении задержанных накануне сотрудниками УФСБ России
по Челябинской области
совместно с ГУСБ ФСИН
России первого заместителя начальника регионального ГУФСИН полковника внутренней службы Сергея Бульчука… и главного бухгалтера ведомства полковника внутренней службы Марины Уфимцевой, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - сказал собеседник агентства.
Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 января 2026 года, уточнил он.
Ранее пресс-бюро ФСИН России сообщало, что Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ России по Челябинской области по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций задержаны первый заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Олег Мохов, главный бухгалтер главной бухгалтерии ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Марина Уфимцева. Мохов также арестован судом до 12 января 2026 года.