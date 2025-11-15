Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске арестовали первого замначальника ГУФСИН по делу о взятке - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/cheljabinsk-2055162430.html
В Челябинске арестовали первого замначальника ГУФСИН по делу о взятке
В Челябинске арестовали первого замначальника ГУФСИН по делу о взятке - РИА Новости, 15.11.2025
В Челябинске арестовали первого замначальника ГУФСИН по делу о взятке
Первый заместитель начальника регионального ГУФСИН полковник внутренней службы Сергей Бульчук и главный бухгалтер ведомства арестованы до 12 января 2026 года по РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:56:00+03:00
2025-11-15T12:56:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20250701/chelyabinsk-2026466933.html
россия
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Челябинске арестовали первого замначальника ГУФСИН по делу о взятке

Замначальника челябинского ГУФСИН и главбуха арестовали по делу о взятке

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Первый заместитель начальника регионального ГУФСИН полковник внутренней службы Сергей Бульчук и главный бухгалтер ведомства арестованы до 12 января 2026 года по делу о превышении полномочий и получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении задержанных накануне сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ГУСБ ФСИН России первого заместителя начальника регионального ГУФСИН полковника внутренней службы Сергея Бульчука… и главного бухгалтера ведомства полковника внутренней службы Марины Уфимцевой, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - сказал собеседник агентства.
Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 января 2026 года, уточнил он.
Ранее пресс-бюро ФСИН России сообщало, что Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ России по Челябинской области по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций задержаны первый заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Олег Мохов, главный бухгалтер главной бухгалтерии ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Марина Уфимцева. Мохов также арестован судом до 12 января 2026 года.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Челябинске и.о. ректора университета заподозрили во взяточничестве
1 июля, 11:05
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьЧелябинскФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала