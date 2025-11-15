СМИ: в Болгарии утвердили спецуправляющего активами "Лукойла" в стране

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министры Болгарии назначили главу агентства по доходам страны Румена Спецова спецуправляющим активами "Лукойла" в стране, сообщило агентство БТА.
"Совет министров принял решение, назначив Румена Спецова специальным коммерческим управляющим (активами - ред.) четырех компаний "Лукойл" в Болгарии", - сообщает агентство.
Ранее агентство БТА сообщало, что народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов преодолело вето, которое президент страны Румен Радев наложил на поправки к закону, предусматривающие введение внешнего управления объектами компании "Лукойл".
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.