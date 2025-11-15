Рейтинг@Mail.ru
На Новый год в Белоруссию: близко, красиво, недорого - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 15.11.2025 (обновлено: 08:06 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/belorussiya-2054346314.html
На Новый год в Белоруссию: близко, красиво, недорого
На Новый год в Белоруссию: близко, красиво, недорого - РИА Новости, 15.11.2025
На Новый год в Белоруссию: близко, красиво, недорого
Виз нет, от Москвы — семь часов на "Ласточке", девять — на машине или полтора — на самолете, принимают карту "Мир", и цены очень приятные. Местные жители... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T08:00:00+03:00
2025-11-15T08:06:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
белоруссия
брест
гродно
гомель
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053960212_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_6b986f799d63a6b6b3e0fb48d0a3501a.jpg
https://ria.ru/20251110/maldivy-2053533623.html
белоруссия
брест
гродно
гомель
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053960212_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_8ed1aa8660b22a086b4fb047da57ce2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, туризм-важное, белоруссия, брест, гродно, гомель, минск, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , достопримечательности, дед мороз, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Белоруссия, Брест, Гродно, Гомель, Минск, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , Достопримечательности, Дед Мороз, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
На Новый год в Белоруссию: близко, красиво, недорого

"Алеан": в санаториях Белоруссии на Новый год почти не осталось мест

© Getty Images / Dzmitrock87Новогодний салют в Минске
Новогодний салют в Минске - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Getty Images / Dzmitrock87
Новогодний салют в Минске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Виз нет, от Москвы — семь часов на "Ласточке", девять — на машине или полтора — на самолете, принимают карту "Мир", и цены очень приятные. Местные жители гостеприимные, говорят по-русски, достопримечательности — на любой вкус. Неудивительно, что Белоруссия — одно из самых популярных направлений на зимние каникулы. Как провести там время с максимальной пользой, что нужно увидеть обязательно и во сколько это обойдется — в материале РИА Новости.

Успейте купить

"Пик продаж новогодних туров в Белоруссию — первая половина ноября, то есть сейчас. Мест в групповых "экскурсионках" и гостиницах Минска осталось мало", — рассказывают в пресс-службе Fun&Sun. Номера в санаториях с моментальным подтверждением покупки уже закончились, но можно найти "под запрос", то есть последние комнаты.
© Getty Images / FotofantastikaМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Fotofantastika
Минск
В "Алеан" спрос на это направление вырос на 22 процента по сравнению с прошлым годом, а в "Дельфине" — на 40 процентов. Опытные туристы сейчас уже бронируют путевки на лето.
© Getty Images / bruevНовогодняя ярмарка в Гомеле
Новогодняя ярмарка в Гомеле - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / bruev
Новогодняя ярмарка в Гомеле
Транспортная доступность — один из главных аргументов в пользу такого путешествия. Авиарейсов и поездов все больше, да и на машине доехать до границы несложно. Еще один фактор — много достопримечательностей, в том числе европейских замков. Цены демократичные, расчеты удобные — принимают карты "Мир".

Как сэкономить на экскурсионном туре

За год экскурсионные программы в Белоруссию подорожали на 10-15 процентов, сообщает АТОР.
© Getty Images / eugenesergeevМирский замок
Мирский замок - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / eugenesergeev
Мирский замок
Доля таких туров на рынке — примерно 16 процентов. Отправиться в путешествие можно как перед новогодней ночью, так и после — разницы в цене нет, говорит руководитель отдела по Белоруссии туроператора "Дельфин" Анна Овсянкина. Но в январе можно сэкономить на банкете 15-20 тысяч рублей, уточняют в АТОР.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНовогодняя елка на проспекте Победителей в Минске
Новогодняя елка на проспекте Победителей в Минске - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Новогодняя елка на проспекте Победителей в Минске
К декабрю и последние места в "экскурсионках" будут проданы, предупреждают в "Алеан". Клиенты стали реже оплачивать только гостиницу.
Самые популярные новогодние маршруты — Минск, Брест, Беловежская Пуща и поместье Деда Мороза — Зюзи, перечисляют в Fun&Sun. В "Алеан" к этому списку добавляют замки Мирский, Лидский и Несвижский, парк средневековой истории "Великое княжество Сула".
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПарад Дедов Морозов в Минске
Парад Дедов Морозов в Минске - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Парад Дедов Морозов в Минске
"В большинстве программ — посещение Беловежской Пущи и поместья Деда Мороза, которое там находится. Также бронируют туры с экскурсией в резиденцию полесского Деда Мороза, которого зовут Зюзей: его вотчина — в национальном парке "Припятский", — отметили в компании.
© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкЗубры в Беловежской Пуще
Зубры в Беловежской пуще - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Зубры в Беловежской Пуще
Трехдневная поездка (Минск, Гомель, визит к Зюзе, экскурсия по дворцово-парковому ансамблю Румянцевых и Паскевичей) — от 56 тысяч рублей на двоих. Четырехдневная (Минск, Брест, банкет в новогоднюю ночь, дегустация, музеи) — от 96 тысяч на двоих.
© Getty Images / AleksanderБеловежская Пуща
Беловежская пуща - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Aleksander
Беловежская Пуща
В "Алеан" назвали такие цены: три дня — от 56 тысяч на двоих, четыре — от 60, пять — от 69.

Отдохнуть и полечиться

"На новогодние заезды спрос в здравницы Беларуси превышает предложение. Забронировать номера в самых популярных санаториях высокого уровня уже практически невозможно. Их раскупают за полгода", — говорят в "Русском экспрессе".
© Getty Images / AksakalkoДевушка на прогулке в Гродно
Девушка на прогулке в Гродно - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / Aksakalko
Девушка на прогулке в Гродно
Доля бронирований санаториев в новогодний период достигает 80 процентов: россияне стараются совместить оздоровление и отдых.
Основная причина ажиотажного спроса на здравницы — привлекательная цена. "Стандартный номер с 30 декабря в санатории среднего уровня — 40-50 тысяч рублей на двоих за неделю, с питанием. В премиальном сегменте — 90-110 тысяч", — пояснили в "Русском экспрессе".
© Getty Images / SeventyFourДевушка в спа
Девушка в СПА - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / SeventyFour
Девушка в спа
С 25 декабря большинство выкупленных путевок в здравницы — на десять дней, уточняют в "Алеан". Цена — от 53 тысяч рублей на двоих в бюджетном сегменте. В среднем — от 71, высоком — от 128, подсчитали там.
Уже нет мест в популярных санаториях "Юность", "Приозерный", "Радон", "Машиностроитель", "Жемчужина", "Приднепровский". В "Пролеске", "Ракете", "Спутнике", "Чабароке", "Журавушке", "Белорусочке" еще есть.
Девушка отдыхает на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Мальдивы по цене Турции. Как меняется отдых на райских островах
10 ноября, 08:00
 
ТуризмТуризмТуризм-ВажноеБелоруссияБрестГродноГомельМинсккуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететьчто посмотретьДостопримечательностиДед МорозАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала