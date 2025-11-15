На Новый год в Белоруссию: близко, красиво, недорого

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Виз нет, от Москвы — семь часов на "Ласточке", девять — на машине или полтора — на самолете, принимают карту "Мир", и цены очень приятные. Местные жители гостеприимные, говорят по-русски, достопримечательности — на любой вкус. Неудивительно, что Белоруссия — одно из самых популярных направлений на зимние каникулы. Как провести там время с максимальной пользой, что нужно увидеть обязательно и во сколько это обойдется — в материале РИА Новости.

Успейте купить

"Пик продаж новогодних туров в Белоруссию — первая половина ноября, то есть сейчас. Мест в групповых "экскурсионках" и гостиницах Минска осталось мало", — рассказывают в пресс-службе Fun&Sun. Номера в санаториях с моментальным подтверждением покупки уже закончились, но можно найти "под запрос", то есть последние комнаты.

В "Алеан" спрос на это направление вырос на 22 процента по сравнению с прошлым годом, а в "Дельфине" — на 40 процентов. Опытные туристы сейчас уже бронируют путевки на лето.

Транспортная доступность — один из главных аргументов в пользу такого путешествия. Авиарейсов и поездов все больше, да и на машине доехать до границы несложно. Еще один фактор — много достопримечательностей, в том числе европейских замков. Цены демократичные, расчеты удобные — принимают карты "Мир".

Как сэкономить на экскурсионном туре

За год экскурсионные программы в Белоруссию подорожали на 10-15 процентов, сообщает АТОР.

Доля таких туров на рынке — примерно 16 процентов. Отправиться в путешествие можно как перед новогодней ночью, так и после — разницы в цене нет, говорит руководитель отдела по Белоруссии туроператора "Дельфин" Анна Овсянкина. Но в январе можно сэкономить на банкете 15-20 тысяч рублей, уточняют в АТОР.

К декабрю и последние места в "экскурсионках" будут проданы, предупреждают в "Алеан". Клиенты стали реже оплачивать только гостиницу.

Самые популярные новогодние маршруты — Минск, Брест, Беловежская Пуща и поместье Деда Мороза — Зюзи, перечисляют в Fun&Sun. В "Алеан" к этому списку добавляют замки Мирский, Лидский и Несвижский, парк средневековой истории "Великое княжество Сула".

"В большинстве программ — посещение Беловежской Пущи и поместья Деда Мороза, которое там находится. Также бронируют туры с экскурсией в резиденцию полесского Деда Мороза, которого зовут Зюзей: его вотчина — в национальном парке "Припятский", — отметили в компании.

Трехдневная поездка (Минск, Гомель, визит к Зюзе, экскурсия по дворцово-парковому ансамблю Румянцевых и Паскевичей) — от 56 тысяч рублей на двоих. Четырехдневная (Минск, Брест, банкет в новогоднюю ночь, дегустация, музеи) — от 96 тысяч на двоих.

В "Алеан" назвали такие цены: три дня — от 56 тысяч на двоих, четыре — от 60, пять — от 69.

Отдохнуть и полечиться

"На новогодние заезды спрос в здравницы Беларуси превышает предложение. Забронировать номера в самых популярных санаториях высокого уровня уже практически невозможно. Их раскупают за полгода", — говорят в "Русском экспрессе".

Доля бронирований санаториев в новогодний период достигает 80 процентов: россияне стараются совместить оздоровление и отдых.

Основная причина ажиотажного спроса на здравницы — привлекательная цена. "Стандартный номер с 30 декабря в санатории среднего уровня — 40-50 тысяч рублей на двоих за неделю, с питанием. В премиальном сегменте — 90-110 тысяч", — пояснили в "Русском экспрессе".

С 25 декабря большинство выкупленных путевок в здравницы — на десять дней, уточняют в "Алеан". Цена — от 53 тысяч рублей на двоих в бюджетном сегменте. В среднем — от 71, высоком — от 128, подсчитали там.