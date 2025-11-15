Рейтинг@Mail.ru
Баскетбол
 
23:56 15.11.2025 (обновлено: 00:15 16.11.2025)
Американского баскетболиста "Пармы" оскорбляли фанаты клуба
Американский защитник пермского баскетбольного клуба "Парма" сообщил об оскорблениях со стороны болельщиков команды в социальных сетях. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
спорт, россия, единая лига втб, енисей, бк автодор
Спорт, Россия, Единая Лига ВТБ, Баскетбол, Енисей, БК Автодор
Баскетболист "Пармы" Сандерс заявил об оскорблениях со стороны фанатов клуба

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Американский защитник пермского баскетбольного клуба "Парма" сообщил об оскорблениях со стороны болельщиков команды в социальных сетях.
В субботу "Парма" в гостях обыграла саратовский "Автодор" со счетом 75:67. Сандерс набрал семь очков, совершил шесть подборов и отдал пять результативных передач. "Парма" (6 побед, 5 поражений) располагается на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
"Я знаю, что играю дерьмово, но для вас, кто пишет мне, что я должен убить себя на глазах своих детей, это уже слишком, даже после победы. Фанаты "Пармы" в том числе. Это просто безумие. Я сильно разочарован", - написал Сандерс в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сандерсу 30 лет. В июле он заключил однолетний контракт с "Пармой". Ранее американец играл за красноярский "Енисей", польский "Анвил", румынский клуб "Университатя", итальянские "Рейер" и "Аквилу", а также за бельгийский "Антверп Джайентс".
Фрагмент с избиением баскетболиста московского ЦСКА-Юниор Владимира Ершова в Раменском - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Полиция установила личность мужчины, избившего баскетболиста ЦСКА
БаскетболСпортРоссияЕдиная Лига ВТБЕнисейБК Автодор
 
