Американского баскетболиста "Пармы" оскорбляли фанаты клуба

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Американский защитник пермского баскетбольного клуба "Парма" сообщил об оскорблениях со стороны болельщиков команды в социальных сетях.
В субботу "Парма" в гостях обыграла саратовский "Автодор" со счетом 75:67. Сандерс набрал семь очков, совершил шесть подборов и отдал пять результативных передач. "Парма" (6 побед, 5 поражений) располагается на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
"Я знаю, что играю дерьмово, но для вас, кто пишет мне, что я должен убить себя на глазах своих детей, это уже слишком, даже после победы. Фанаты "Пармы" в том числе. Это просто безумие. Я сильно разочарован", - написал Сандерс в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сандерсу 30 лет. В июле он заключил однолетний контракт с "Пармой". Ранее американец играл за красноярский "Енисей", польский "Анвил", румынский клуб "Университатя", итальянские "Рейер" и "Аквилу", а также за бельгийский "Антверп Джайентс".