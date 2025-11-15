https://ria.ru/20251115/basketbol-2055201316.html
Британская баскетбольная федерация прекратила свою деятельность
Британская баскетбольная федерация прекратила свою деятельность - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Британская баскетбольная федерация прекратила свою деятельность
Британская баскетбольная федерация (BBF) на сайте объявила о прекращении своей деятельности в связи со значительным и непредвиденным сокращением доходов. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-15T18:24:00+03:00
2025-11-15T18:24:00+03:00
2025-11-15T18:24:00+03:00
баскетбол
спорт
великобритания
fiba
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_0:0:2965:1667_1920x0_80_0_0_f6d130dca10e6c5cd361b937a487cacb.jpg
/20251113/lichnost-2054718291.html
великобритания
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_618ce48f67f31e2c95e934b5cde5ef73.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, великобритания, fiba
Баскетбол, Спорт, Великобритания, FIBA
Британская баскетбольная федерация прекратила свою деятельность
Британская федерация баскетбола прекратила деятельность из-за сокращения доходов
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Британская баскетбольная федерация (BBF) на сайте объявила о прекращении своей деятельности в связи со значительным и непредвиденным сокращением доходов.
"При поддержке профессиональных консультантов BBF предпринимает необходимые шаги для ликвидации компании. Приоритетом для всех внутренних баскетбольных структур является тесное сотрудничество с Международной федерацией баскетбола (FIBA
) для обеспечения стабильности сборных Великобритании
и выполнение обязательств по участию в ближайших турнирах", - говорится в сообщении федерации.
В октябре BBF была отстранена из-за системных проблем в управлении профессиональной баскетбольной лигой Великобритании после жалобы девяти клубов. Согласно условиям отстранения, BBF была лишена права лицензировать национальные соревнования и выставлять мужскую сборную на турниры под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). При этом женская команда сохраняла право участия в международных соревнованиях.
FIBA в пятницу смягчила санкции и допустила сборную Великобритании до отбора на Кубок мира 2027 года. В то же время BBF оставалась лишенной права лицензировать мужские национальные турниры. Также FIBA заключила соглашение с британской Суперлигой и будет управлять внутренними турнирами страны.
В апреле BBF выдала лицензию на проведение мужского чемпионата консорциуму GBB League Ltd (GBBL) во главе с американским бизнесменом Маршаллом Гликманом. Девять клубов профессиональной баскетбольной лиги Великобритании заявили, что тендерный процесс, проведенный руководящим органом, был "незаконным и несправедливым", отказались присоединяться к новой лиге и оспорили это решение в Высоком суде.