18:24 15.11.2025
Британская баскетбольная федерация прекратила свою деятельность
Британская баскетбольная федерация прекратила свою деятельность
Британская баскетбольная федерация прекратила свою деятельность

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Британская баскетбольная федерация (BBF) на сайте объявила о прекращении своей деятельности в связи со значительным и непредвиденным сокращением доходов.
"При поддержке профессиональных консультантов BBF предпринимает необходимые шаги для ликвидации компании. Приоритетом для всех внутренних баскетбольных структур является тесное сотрудничество с Международной федерацией баскетбола (FIBA) для обеспечения стабильности сборных Великобритании и выполнение обязательств по участию в ближайших турнирах", - говорится в сообщении федерации.
В октябре BBF была отстранена из-за системных проблем в управлении профессиональной баскетбольной лигой Великобритании после жалобы девяти клубов. Согласно условиям отстранения, BBF была лишена права лицензировать национальные соревнования и выставлять мужскую сборную на турниры под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). При этом женская команда сохраняла право участия в международных соревнованиях.
FIBA в пятницу смягчила санкции и допустила сборную Великобритании до отбора на Кубок мира 2027 года. В то же время BBF оставалась лишенной права лицензировать мужские национальные турниры. Также FIBA заключила соглашение с британской Суперлигой и будет управлять внутренними турнирами страны.
В апреле BBF выдала лицензию на проведение мужского чемпионата консорциуму GBB League Ltd (GBBL) во главе с американским бизнесменом Маршаллом Гликманом. Девять клубов профессиональной баскетбольной лиги Великобритании заявили, что тендерный процесс, проведенный руководящим органом, был "незаконным и несправедливым", отказались присоединяться к новой лиге и оспорили это решение в Высоком суде.
Фрагмент с избиением баскетболиста московского ЦСКА-Юниор Владимира Ершова в Раменском - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Полиция установила личность мужчины, избившего баскетболиста ЦСКА
13 ноября, 12:30
 
